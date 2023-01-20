هادي العنزي



يختتم في السادسة من مساء اليوم، الدور التمهيدي للدوري العام لكرة السلة بلقاء يجمع الكويت متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، مع كاظمة الثالث برصيد 17 نقطة، في صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



وقد يبدو الدافع غائبا عن مواجهة الكويت وكاظمة، بعدما ضمن كل منهما التأهل مبكرا إلى الدور الثاني الحاسم لحسم لقب الدوري العام، ولكن تبقى مواجهة الأبيض والبرتقالي قمة رفيعة المستوى في كل الأحوال. ويسعى مدرب الكويت بيتر شومرز إلى تأكيد أفضلية فريقه على منافسه، خاصة أن «العميد» يملك العديد من اللاعبين المتميزين في صفوفه، من محترفين ومحليين، وعلى الجهة الأخرى يسعى الصربي ايفان جيرمج إلى الدخول في منافسات الستة الكبار وهو متفوق على بطل الخليج والعرب، وليوجه رسالة شديدة اللهجة إلى فرق القادسية والجهراء والصليبخات والقرين التي ستواجهه في «دوري الستة».