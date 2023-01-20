احتفظ نادي إنتر بلقب الكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم للمرة السابعة في تاريخه بفوزه على غريمه ميلان 3-0 على ستاد «الملك فهد الدولي» في العاصمة السعودية الرياض.



وحسم إنتر تتويجه باللقب للمرة السابعة والثانية تواليا في الشوط الأول بهدفي فيديريكو دي ماركو (10) والبوسني إدين دجيكو (21)، قبل أن يضيف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الشوط الثاني (77).



وتعد هذه الكأس أول ألقاب الموسم لإنتر الساعي للعودة إلى التتويجات بعدما خسر السباق في الحفاظ على لقب الـ «سكوديتو» الموسم الماضي أمام ميلان بالذات في الأمتار الأخيرة.



وانتزع مدرب إنتر سيموني إنزاغي اللقب الرابع للكأس السوبر في رابع نهائي له، بعد فوزه بها كمدرب مع لاتسيو مرتين عامي 2017 و2019 ومع فريقه الحالي الموسم الماضي، وبالتالي عادل الرقم القياسي في عدد المرات المسجل باسم المدربين الشهيرين فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي. وقال إنزاغي بعد الفوز «لقد كانت مباراة مثالية. هذا هو الهدف الثاني الذي يتم تحقيقه بعد التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. كمدرب، يسعدني أن أرى هذا الفريق وهو يلعب».



هذا، وتنطلق مساء غد السبت منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي، حيث يلتقي هيلاس فيرونا مع ليتشي، وساليرنتانا مع نابولي، وفيورنتينا مع تورينو.