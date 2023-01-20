تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف خامسا عالميا الى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس عقب فوزه على الفرنسي إنزو كواكو 6-1، 6-7 (5-7)، 6-2 و6-0 أمس في ملبورن، فيما ودع لاعبان بارزان المنافسات هما النرويجي كاسبر رود والأميركي تايلور فريتس. وضرب ديوكوفيتش موعدا مع البلغاري غريغور ديميتروف في الدور المقبل، حيث فاز الأخير على الصربي الآخر لاسلو جيري 6-3 و6-2 و6-0.



وودع رود المصنف ثانيا المنافسات من الدور الثاني بخسارته أمام الأميركي جنسون بروكسبي 3-6 و5-7 و7-6 (7-4) و2-6.



وودع أيضا كل من الألماني الكسندر زفيريف الثاني عشر والأميركي الآخر فريتز الثامن بخسارة الأول أمام الأميركي مايكل موه المصنف 107 عالميا 7-6 (7-1) و4-6 و3-6 و2-6، والثاني أمام الأسترالي اليكس بوبيرين 7-6 (7-4) و6-7 (2-7) و4-6 و7-6 (8-6) و2-6. ولدى السيدات، تابعت بليندا بنتشيتش سعيها كي تصبح ثاني لاعبة سويسرية تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة بعد فوزها على الأميركية كلير ليو 7-6 (7-3) و6-3.



وأظهرت البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة جدارتها ببلوغها الدور الثالث اثر تغلبها على الأميركية شيلبي روجرز المصنفة 51 عالميا 6-3 و6-1 في ساعة و27 دقيقة لتضرب موعدا مع البلجيكية إليز ميرتنز الـ 26. كما تأهلت الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز، وصيفة فلاشينغ ميدوز، 7-6 (7-5) و7-5.



وغادرت التونسية أنس جابر المنافسات من الدور الثاني بخسارتها المفاجئة 1 - 2 على يد التشيكية ماركيتا فوندروسوفا