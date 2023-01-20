ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء نقلا عن السلطات المحلية، أن الممثل البريطاني المولد جوليان ساندز اختفى في جبال جنوب كاليفورنيا. ويشتهر ساندز (65 عاما) بدوره في فيلمي (ايه روم ويز ايه فيو) «غرفة مع منظر» و(وارلوك) «الساحر».



وذكرت قناة كيه.إيه.بي.سي التلفزيونية ومجلة فارايتي التي تصدر في هوليوود، أن زوجة ساندز أبلغت عن اختفائه مساء الجمعة 13 يناير بعدما ذهب للتنزه في منطقة بالدي باول في جبال سان جابرييل.



وذكرت فارايتي نقلا عن مكتب مسؤول كبير في المنطقة، أن فرق الإنقاذ الميدانية انطلقت على الفور للبحث عن الممثل المفقود، لكن ألغيت محاولات الإنقاذ بعد حوالي 24 ساعة بسبب مخاطر الانهيار الجليدي والطريق الوعر.



وأضافت المجلة أن عمليات بحث جوي متفرقة جرت باستخدام طائرة هيليكوبتر وأخرى مسيرة، لكن السلطات تعتزم استئناف البحث الميداني فور تحسن الأوضاع.