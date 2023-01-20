نجا رجل تاه في البحر الكاريبي لـ 24 يوما بعدما اعتمد على تناول الكاتشاب فقط خلال هذه المدة، قبل أن تنقذه عناصر الإغاثة في المياه الكولومبية، على ما أعلنت السلطات البحرية في كولومبيا. وقال إلفيس فرنسوا، المتحدر من جمهورية الدومينيكان والبالغ 47 عاما، في مقطع فيديو نشرته البحرية الكولومبية «لم تكن بحوزتي أي مأكولات سوى عبوة من الكاتشاب ومسحوق الثوم ومكعبات من المرق. فخلطت كل هذه المكونات مع الماء وتناولتها طيلة 24 يوما لكي استطيع البقاء على قيد الحياة».



وكتب الناجي كلمة «ساعدوني» (help) على زورقه الشراعي الذي عثر عليه على متنه على بعد 120 ميلا بحريا (حوالى 220 كيلومترا) شمال غرب بويرتو بوليفار في مقاطعة لا غواخيرا في شمال البلاد. وقال فرنسوا «رصدت طائرة في السماء بتاريخ 15 يناير، وبدأت في إرسال إشارات لها من خلال انعكاس أشعة الشمس على مرآة كانت بحوزتي، وعندما رأيتها تمر مرتين أدركت أن من في داخلها رأوني».



وحضر عناصر البحرية الكولومبية فورا لإنقاذه بمساعدة إحدى السفن التجارية.