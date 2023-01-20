منصور السلطان - أحمد خميس



أحالت دوريات أمن حولي مساء أول من أمس مواطنا في العقد الثالث إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه خلال مروره على نقطة تفتيش على شارع البلاجات بمركبته إثر تفتيشه بعد الاشتباه والعثور بحوزته على مواد مخدرة وأدوات تعاط. وعليه تمت إحالته والمواد المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



كما تم ضبط تشكيل عصابي من 7 أشخاص من جنسية آسيوية بحوزتهم مواد مخدرة في منطقة الفروانية. وتمت إحالة جميع المضبوطين مع الممنوعات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.