توصلت دراسة إلى أن مكملات فيتامين (د) قد لا تعمل إذا كنت تعاني من زيادة الوزن. وتعتبر المكملات الغذائية لفيتامين أشعة الشمس أمرا حيويا للحفاظ على قوة العظام وتقوية جهاز المناعة، وقد تقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان.



لكن مراجعة للأدلة الموجودة وجدت أن الفائدة تنطبق فقط على الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي. أما الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة - وهذا عامل ينطوي على خطر حصول مجموعة من المشاكل الصحية بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية - فكانت لهم فائدة «ضئيلة» من الأقراص.



ويعتقد العلماء أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من الدهون في أجسامهم يكافحون من أجل استقلاب مكملات فيتامين (د) لاستخدامها في الجسم. ووجدت الدراسة أن لديهم مستويات أقل بكثير من فيتامين (د) في دمائهم مقارنة بالأشخاص الأصحاء الذين يتناولون نفس الأقراص. وقالت د.ديردري توبياس، عالمة الأوبئة التي قادت البحث: «لاحظنا اختلافات ملحوظة بعد عامين، ما يشير إلى ضعف الاستجابة لمكملات فيتامين (د) مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI)».



وافترض العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة قد يكون لديهم مستويات أقل من فيتامين (د) لأن الخلايا الدهنية أقدر على امتصاص الفيتامين من غيرها، ويمكن أن تستخلص المزيد منه من الدم. وافترضوا أيضا أن زيادة الوزن يمكن أن «تضعف» قدرة الجسم على صنع فيتامين (د) أو معالجته، ما يؤدي إلى انخفاض مستوياته.

المصدر: «ديلي ميل»