«شخصية الملياردير بالفيلم لا تشير إلى ماسك» إدوارد نورتون، بطل فيلم «البصلة الزجاجية»، ينفي أي علاقة بين شخصية الملياردير التي جسدها في الفيلم وبين الملياردير الأميركي إيلون ماسك. إدوارد نورتون، بطل فيلم «البصلة الزجاجية»، ينفي أي علاقة بين شخصية الملياردير التي جسدها في الفيلم وبين الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

إدوارد نورتون ينفي أي علاقة بين شخصية الملياردير التي جسدها في الفيلم وبين إيلون ماسك.. وأوسين بولت وبطل جامايكا الأولمبي، يعلن اختفاء 10 ملايين دولار من حسابه المصرفي