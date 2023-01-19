توج فريق نادي باريس سان جرمان بكأس موسم الرياض، بعد الفوز على نجوم الهلال والنصر (فريق موسم الرياض ) 5-4، حيث تقدم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مبكرًا وتحديدا بالدقيقة الثالثة من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة من النجم البرازيلي نيمار، ليسددها "البرغوث" في المرمى.



وتعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها بالدقيقة 34 من زمن المباراة وبعدها حصل خوان بيرنات على طرد مباشر بالدقيقة 39 من زمن المباراة بعد عرقلة سالم الدوسري المنفرد بالحارس.



ورغم النقص العددي أضاف ماركينيوس الهدف الثاني لباريس بالدقيقة 43 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل رونالدو مجددا بالدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل سيرجيو راموس الهدف الثالث لـ" أثرياء باريس" بالدقيقة 54، ليرد الكوري الجنوبي جانج هيون سو بالدقيقة 57 بهدف التعادل.



ومن جديد تقدم باريس من خلال النجم الفرنسي كليان مبابي الذي سجل الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 60، وعزز التقدم هوجو إيكيتيكي بالدقيقة 78.



وبينما تلفظ المباراة أنفاسها الاخيرة، اختتم أهداف المباراة البرازيلي أندرسون تاليسكا، عندما سجل الهدف الرابع بالوقت المحتسب بدلًا من الضائع.