دأبت الولايات المتحدة على محاولة تعطيل برنامج الطائرات المسيرة الإيراني في الآونة الأخيرة من خلال سلسلة من العقوبات الاقتصادية وقيود التصدير، للحد من وصولها إلى دول أخرى في ظل ما يتردد عن استخدام روسيا لتلك المسيرات في حربها بأوكرانيا، لكن هل نجحت جهود واشنطن في الحد من هذا البرنامج؟



يقول الباحث إريك لوب، وهو باحث غير مقيم في برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط وأستاذ مشارك في السياسة والعلاقات الدولية في جامعة فلوريدا الدولية، والكولونيل المتقاعد إدوارد ريل الذي يعمل على التقنيات المتقدمة وأجهزة الاستشعار ومعالجة أجهزة الاستشعار في شمال كاليفورنيا، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية، إنه في 6 يناير، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أعضاء المجلس التنفيذي لـ «منظمة القدس لصناعات الطيران والفضاء»، وهي شركة دفاع إيرانية أسسها فيلق الحرس الثوري الإيراني في عام 1985.



وتقوم المنظمة بتصميم وتصنيع طائرات استطلاع ومقاتلة مسيرة متوسطة المدى من طراز «مهاجر - 6»، والتي من المفترض أنها نقلت إلى روسيا في الصيف.



وفي سبتمبر اتهمت أوكرانيا روسيا باستخدام مسيرات «مهاجر- 6» لتنسيق هجوم على ميناء أوديسا الأوكراني، مما يتناقض مع نفي طهران لتزويد موسكو بطائرات مسيرة بعد غزو أوكرانيا. وتم فرض عقوبات على فيلق القدس من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة منذ ديسمبر 2013.



وقد تزيد الحكومة الأميركية أيضا من العقوبات المفروضة على مسؤولي «شركة صناعات الطائرات الإيرانية»، التي تنتج الطائرة الانتحارية بدون طيار «شاهد - 136» التي أعادت روسيا تسميتها بـ «جيران2-» والتي برزت بشكل بارز في الحرب في أوكرانيا.



ومنذ سبتمبر، نشرت روسيا طائرات «شاهد -136وجيران- 2» في موجات من ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ، مما أدى إلى شل البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا وترويع سكانها المدنيين.



وطوال سنوات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المجمع الصناعي العسكري الإيراني وقاعدة التصنيع، بما في ذلك كيانات مثل فيلق القدس، وشركة صناعات الطائرات، وشركة فجر لصناعة الطيران والمركبات وصناعات دعم وتجديد طائرات المروحية الإيرانية، وصناعات الطائرات الإيرانية، على سبيل المثال لا الحصر. ومع ذلك، استمر قطاع الطيران الإيراني وصناعة الطائرات المسيرة في التوسع والازدهار.

ولم تتمكن العقوبات الغربية من منع إيران من الانخراط في سوق الطائرات العسكرية المسيرة ومشاركة تكنولوجيا الطائرات المسيرة مع الشركاء والوكلاء داخل وخارج الشرق الأوسط.



وقامت إيران بتصنيع وتشغيل طائرات عسكرية مسيرة منذ الحرب الإيرانية العراقية في منتصف الثمانينيات. ومع أكثر من ثلاثة وثلاثين نموذجا، يشكل مجمع الطائرات العسكرية المسيرة الإيراني المتطور للغاية إحدى الركائز الأربع لاستراتيجيتها الأمنية وهيكل قوتها، مكملا تكنولوجيا الصواريخ والقوات بالوكالة والحرب الإلكترونية.



وقد عرضت الطائرات بدون طيار بشكل متزايد ميزة غير متماثلة لإيران، مع إدراك أنها لا تستطيع التنافس مع القوات الجوية الأكثر حداثة في المنطقة، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على طائرات مقاتلة من طراز «سو- 35» من روسيا مقابل طائرات مسيرة وصواريخ ومساعدات عسكرية أخرى.



ومكنت الطائرات المسيرة إيران من إبراز قوتها وكسب الأرباح، وعرض التكنولوجيا وتعزيز هيبتها، وتقوية التحالفات، والتأثير على الصراعات في الشرق الأوسط وخارجه.

وتحقيقا لهذه الغاية، سلمت إيران طائرات مسيرة وتصاميمها ومكوناتها وتدريبها لشركائها ووكلائها في العراق ولبنان واليمن، وكذلك إلى حكومات أجنبية مثل إثيوبيا وروسيا والسودان وسورية وفنزويلا، وهي معاملات سهلها انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر 2020.

وفي مايو 2022، أقام اللواء الإيراني محمد باقري حفل قص الشريط لمصنع إيراني جديد للطائرات المسيرة في طاجيكستان، وهو أول منشأة لإنتاج تلك الطائرات في الخارج.



وبالإضافة إلى زيادة العقوبات ضد إيران، تعتزم واشنطن فرض قيود على الصادرات والضغط على الشركات الخاصة لتعطيل سلسلة التوريد التكنولوجية المرتبطة بصناعة الطائرات المسيرة في طهران. وتم الإعلان عن هذه الخطط بعد ظهور تقارير تفيد بأن «شاهد 136» يتم تصنيعها بمكونات أميركية وبريطانية. ولا تؤدي هذه المكونات إلى تعقيد السرد الإيراني للاستقلال والاكتفاء الذاتي فحسب، بل تظهر أيضا قدرتها الخارقة على تجاوز العقوبات.



وتتبنى القيادة الإيرانية نهجا يشمل الحكومة بأكملها وتستخدم جميع الأدوات المتاحة، من نخب النظام التي تدرس في الجامعات في الخارج إلى التجسس الإلكتروني، للوصول إلى أحدث التقنيات. وقد تواجه إيران صعوبة في الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات المعقدة أو إنشائها.

ومع ذلك، لايزال بإمكانها بسهولة شراء شريحة استقبال إشارة إلكترونية من إنتاج شركة «تكساس إنسترومنتس» من النوع الذي اكتشفته القوات الأوكرانية داخل طائرة «شاهد- 136» التي تم إسقاطها، لاسيما من سوق التكنولوجيا الكبيرة وغير المنظمة في الصين.

وبالنظر إلى صعوبة، إن لم يكن استحالة، تعطيل برنامج الطائرات المسيرة الإيراني من خلال العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير، من الأفضل للولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية جديدة.

ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تسعى إلى استخدام نهج مبتكر وشامل لكسر الحلقة التي لا نهاية لها من فرض العقوبات الأميركية وتجنب العقوبات من جانب إيران.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، ستكون التدابير الاقتصادية والمالية العقابية جزءا من مجموعة أدوات أوسع نطاقا للسياسات لتحقيق تأثير دعم يشمل الحكومة بأسرها.