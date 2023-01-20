عبر سعيهم إلى منع الرئيس الجديد للبرازيل لويس ايناسيو لولا دا سيلڤا من الحكم بأي ثمن وعن طريق نهب مباني مؤسسات في برازيليا، عزز اليمينيون المتطرفون في الثامن من يناير الجاري سلطة الرئيس اليساري، كما يرى محللون.



وانتهز أكثر من أربعة آلاف من مؤيدي الرئيس السابق جايير بولسونارو الذين يرفضون هزيمته الانتخابية أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلڤا منذ أكتوبر2022، فرصة انشغال السلطة بتشكيل الحكومة، لنشر الفوضى في العاصمة.



وبعد أسبوع تماما من تنصيب لولا في مراسم احتفالية وأجواء من الفرح الشعبي، اقتحمت مجموعات كبيرة قصر بلانالتو الرئاسي ومقري المحكمة العليا والبرلمان.



وفي هذا الخصوص، قالت مايرا غولارت أستاذة العلوم السياسية في جامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية لوكالة «فرانس برس»: «من الواضح أن اعمال الشغب في 8 يناير كان لها تأثير عكسي».



وأضافت أن «دا سيلڤا يخرج منها بلا شك أقوى وهذه الهجمات خلقت أجواء من الوحدة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية».



وكانت الصورة قاسية لدا سيلڤا وهو ينزل من منحدر القصر الرئاسي إلى ساحة السلطات الثلاث، محاطا برؤساء مجلسي الشيوخ والنواب والمحكمة العليا وحكام المناطق بعد ساعات فقط على نهب أماكن سلطاتهم.



وأكد الجميع من جديد أن الديموقراطية الفتية لن تتزعزع في البرازيل بعد ثلاثة عقود من نهاية الحكم الديكتاتوري العسكري.



وفي الخارج، أدين الهجوم بالإجماع، فقد عبرت واشنطن وموسكو وبكين والاتحاد الأوروبي وباريس وعواصم أميركا اللاتينية عن دعمها الكامل لرئيس البرازيل، الذي عزل نفسه عن العالم في عهد بولسونارو.



وتوقعت غولارت أن «يعزز الاستياء الدولي موقف الرئيس الذي سينظر إليه على أنه زعيم مهم يمكنه المساهمة في تعزيز المنتديات المتعددة الأطراف».



يرى لياندرو غابياتي مدير الشركة الاستشارية «دومينوم» أن «الصورة الإيجابية أصلا للولا في الخارج تعززت»، في الوقت نفسه تراجعت صورة بولسونارو الذي بات التحقيق حول المحرضين على العنف يشمله رغم انه أقسم أن لا علاقة له بذلك.



داخليا، قال غابياتي أن لولا قوي «بدعم حكام المناطق والبرلمان والمحكمة العليا والقطاع المالي» من كل التوجهات السياسية.



كما يلقى الزعيم التاريخي لليسار دعم الطبقة السياسية والشعب البرازيلي الذي صدمت غالبيته بصور العنف ضد المؤسسات.



واضاف غابياتي «تم تحدي لولا وخرج من ذلك بشكل جيد إلى حد ما»، مشيرا إلى أنه تبنى «موقفا متوازنا جعل من الممكن وبطريقة ما، العودة إلى الحياة الطبيعية».



وفي المباني الرسمية التي كانت لاتزال مليئة بزجاج النوافذ المتناثر والأثاث القديم التالف، واصل الوزراء الجدد في حكومة لولا أداء القسم في مراسم رسمية كما لو أنه لم يحدث شيء في الأيام التي أعقبت الإعصار البولسوناري.



لكن حكومة لولا دا سيلڤا كانت حازمة حيث اعلنت انه سيتم مطاردة «الفاشيين» والحكم عليهم، بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاثين عاما، بتهمة «الإرهاب»، وكذلك كل الذين نظموا ومولوا أعمال الشغب ويضيق الخناق حولهم، وخلال أيام سجن أكثر من ألف مثيري الشغب.



وتجري حلاليا إعادة تنظيم قوات الشرطة والأجهزة الأمنية وتطهير أمن القصر الرئاسي من أنصار بولسونارو.



ومع ذلك، مازال الرئيس اليساري تحت تهديد التيار البولسوناري الذي لم يتخل أكثر عناصره تطرفا عن إسقاطه، ولا شيء يقول أن الوحدة الوطنية ستستمر.



وبحسب مستشارو مجموعة أوراسيا فإن هذه الأحداث «جاءت كتذكير أن دا سيلڤا يواجه دولة منقسمة بشدة».



وهزم لولا في الانتخابات الرئاسية بولسونارو بحصوله على ستين مليون صوت مقابل 58 مليونا، بعد حملة شهدت عنفا واستقطابا.



وسيواجه الرئيس اليساري تحديات كثيرة في ولايته الثالثة هذه على رأس البرازيل التي تعاني من آفتي الفقر والجوع.



وفي ذلك قالت غلولارت «من الضروري بذل جهود في التحقيقات وفي معاقبة الانقلابيين»لكن «هذا يفترض ألا يفسد تفويض دي لولا».



وأضافت أن عليه «تحسين الظروف المعيشية للسكان وإنعاش الاقتصاد والسياسات العامة»، إذا كان يريد إنجاح ولايته.