دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الاستقرار في المنطقة سيتحقق من خلال منح الفلسطينيين الأمل.



وأضاف في مقابلة مع موقع «بلومبيرغ» الأميركي على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا «يجب منح الكرامة للفلسطينيين بمنحهم دولتهم».



وفي تصريحات نشرتها وزارة الخارجية السعودية أكد بن فرحان أن «التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتيا إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة».



وتطرق وزير الخارجية السعودي إلى الحرب الروسية، وقال «نرى إمكانية لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية بالمفاوضات». وتابع: ان المملكة تعمل مع روسيا للحفاظ على سعر النفط مستقرا نسبيا.



كما أكد أن الولايات المتحدة هي الشريك الأمني الأكثر نشاطا في المنطقة.