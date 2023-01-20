ليلى الشافعي

برعاية وحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عبدالعزيز الماجد، نظمت الهيئة اليوم الجمعة رحلة ترفيهية تعليمية في منطقة «جال الزور».

وقال مدير عام الهيئةبالإنابة م.حمد البرجس إن الهيئة خصصت يوما للشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، للدخول في تجربة فريدة وتعزيز الثقة بالنفس من خلال شعور التحدي وكسر حاجز الخوف والاعتماد على النفس.

وأضاف البرجس ان الهيئة نظمت الفعالية بإشراف فريق من كوادرها حرصا منها على تحقيق الهدف منها وتنفيذ البرنامج بجميع محاوره وتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات للمشاركين، مشيرا الى تنوع برنامج الرحلة ما بين أنشطة رياضية وبدنية مثل تسلق الهضبة واستكشاف البيئة المحيطة وذلك من اجل اكساب المشاركين مهارات التعايش مع الطبيعة في مختلف الظروف باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة.