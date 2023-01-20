بعد 10 سنوات من قيادة سوق الأسهم الصاعدة، تتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى في تقليص عدد موظفيها، للتكيف مع الواقع الجديد.

وأعلنت "مايكروسوفت" يوم الأربعاء أنها ستتخلى عن 10 آلاف موظف، مما سيقلل عدد موظفي الشركة بأقل من 5%.

وقبلها بدأت شركة أمازون جولة جديدة من تخفيضات الوظائف التي من المتوقع أن تنهي عقود أكثر من 18 ألف موظف وتصبح أكبر تخفيض في القوى العاملة في تاريخ عملاق التجارة الإلكترونية.

وأفاد تقرير لشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية.نت"، بأن عمليات التسريح تأتي في فترة تباطؤ النمو، وارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، ومخاوف من ركود اقتصادي محتمل في العام المقبل.

وفي ما يلي عدد من شركات التكنولوجيا التي تعتزم تقليص عمالتها والتي يتجاوز عدد الموظفين المخطط خروجهم أكثر من 64 ألف موظف:

"أمازون: 18000 موظف، "مايكروسوفت": 10000 موظف، "ألفابيت" الشركة الأم لـ"غوغل": 230 موظف، "كريبتو دوت كوم": 500 موظف، "كوينباس": 2000 موظف، "سيلزفورس": 7000 موظف، "ميتا بلاتفورمز": 11000 موظف، "تويتر": 3700 موظف، "لايفت": 700 موظف، "ستريب": 1100 موظف، "شوبيفاي": 1000 موظف، "نتفليكس": 450 موظف، "سناب": 1000 موظف، "روبين هوود": 1100 موظف، "تسلا": 6000 موظف.