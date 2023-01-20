استقرت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، إذ عزز ضعف الدولار والآمال في إبطاء رفع أسعار الفائدة الأميركية جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 03:08 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.04 دولار للأونصة، مرتفعا 0.5% خلال الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

وسجلت الأسعار، يوم الخميس، 1935.2 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1931.5 دولار.

وبحسب استطلاع أجرته "رويترز"، من المتوقع أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي السياسة التاليين، ثم يبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.

ومع انخفاض أسعار الفائدة، الذي يعني عوائد أقل من أصول مثل السندات الحكومية، قد يفضل المستثمرون الذهب.

وقال العضو المنتدب في "غولد سيلفر سنترال"، براين لان، إن "هناك مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة تتجه على الأرجح إلى الركود، وهذا سيفيد الذهب".

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء، انخفاض مبيعات التجزئة الأميركية بأكبر قدر خلال عام، مما يضع الاقتصاد الكلي على مسار نمو أضعف.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.94 دولار.

ونزل البلاتين 0.1% إلى 1032.25 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.3% إلى 1748.28 دولار.

ويتجه كلا المعدنين لتسجيل أسبوع ثان من الانخفاض.