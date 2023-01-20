حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الحلفاء المجتمعين في ألمانيا على تسريع إرسال شحنات أسلحة ثقيلة إلى بلاده لاسيما دبابات وصواريخ طويلة المدى، دعما لكييڤ في معاركها الحاسمة المقبلة ضد روسيا، بينما ردت موسكو سريعا, مؤكدة ان هذا لن يغير الوضع على الارض.

وأكد زيلينسكي عبر الڤيديو في افتتاح اجتماع الأطراف الداعمة لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في جنوب غرب ألمانيا «في مقدوركم إطلاق عملية إمداد واسعة توقف الشر».

وأضاف «يمكنني أن أشكركم مئات المرات (على الدعم الذي سبق وقدمته هذه الأطراف) إلا أن مئات عمليات الشكر ليست مئات الدبابات».

ورد «الكرملين» على الفور مؤكدا أن شحنات الدبابات هذه لن تغير الوضع على الأرض.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «هذه الشحنات لا يمكن أن تغير شيئا، بل ستسبب مشكلات جديدة لأوكرانيا» ذاكرا خصوصا عبء «صيانتها وتصليحها». وأكد «يجب عدم المبالغة في أهمية تسليم أسلحة كهذه أو قدرتها على تغيير أي شيء... هذا لن يغير شيئا على صعيد تقدم الجانب الروسي باتجاه تحقيق أهدافه». واتهم الناطق باسم الكرملين الدول الغربية كذلك «بالتشبث بوهم مأسوي بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة».

ولدى سؤاله عما إذا كان إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة بشكل متزايد يعني أن الصراع آخذ في التصاعد، أجاب بيسكوف «أنت محق تماما، إنه يتطور بالفعل في دوامة تصاعدية. نرى تورطا متزايدا غير مباشر وأحيانا مباشر لدول حلف شمال الأطلسي في هذا الصراع».

وأضاف «نرى تمسكا بوهم كبير بأن أوكرانيا يمكن أن تنتصر في ساحة المعركة. هذا الوهم سيكون سببا كبيرا لندم المجتمع الغربي، نحن متأكدون من ذلك».

وأشار بيسكوف إلى أن السبيل لمنع المزيد من التصعيد هو الوضع في الاعتبار المخاوف الاستراتيجية التي أعربت عنها روسيا في أواخر عام 2021، قبل أسابيع قليلة من إرسال قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.

وفي افتتاح الاجتماع في رامشتاين، دعا وزير الدفاع ألأميركي لويد أوستن إلى زيادة المساعدة العسكرية المقدمة لكييڤ. وقال «علينا أن نبذل مجهودا أكبر إذ أن المرحلة حاسمة في أوكرانيا. أعين الشعب الأوكراني شاخصة إلينا وأعين الكرملين والتاريخ أيضا».

والاجتماع هو الثالث في الصيغة التي تعرف باسم «رامشتاين» منذ بداية الحرب. ويجتمع خلاله وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين من نحو خمسين دولة.

قبل ساعات على انطلاق الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك إرسال دفعات أسلحة جديدة وكبيرة إلى كييڤ. وأعلنت الولايات المتحدة عن شريحة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2،5 مليار دولار تشمل خصوصا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز أبرامز.

وتشمل الشريحة الجديدة 59 مركبة مصفحة من طراز برادلي ستضاف إلى 50 مركبة مدرعة خفيفة من هذا النوع كان قد تم التعهد بها في 6 يناير، فضلا عن 90 ناقلة جند مصفحة من طراز سترايكر «ستوفر لأوكرانيا لواءين مدرعين» حسبما قال الپنتاغون في بيان. كذلك، سيسلم الجيش الأميركي أوكرانيا 53 مركبة مدرعة مضادة للألغام (MRAP) و350 مركبة نقل همفي طراز M998.

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة إن الدول الأوروبية مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، مضيفا أنه يأمل في اتخاذ قرار إرسالها.

وقال للصحافيين في مدريد «أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى الأسلحة القتالية والدبابات الثقيلة التي طلبتها وبعض الدول الأوروبية مستعدة لتقديمها وأتمنى أن يكون هذا هو القرار».

ميدانيا، أفادت السلطات الروسية الجمعة عن «زيادة حدة» المعارك في زابوريجيا حيث تجري مواجهات «على طول خط الجبهة».

وأفاد فلاديمير روغوف، أحد قادة السلطات المحلية التي شكلتها موسكو في زابوريجيا، عبر تطبيق تلغرام «ازدادت حدة الأعمال العسكرية بشدة باتجاه زابوريجيا»، موضحا لوكالة ريا نوفوستي الروسية «إن نظرنا إلى خط الجبهة بكامله، نرى أن المعارك تجري حاليا في كل مكان».

الى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على كليشيفكا وهي بلدة تقع جنوبي باخموت في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وذكرت الوزارة أن السيطرة على كليشيفكا، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 400 شخص، جاء بدعم جوي.