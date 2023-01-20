أكد الجيش الأميركي في بيان أن ثلاث طائرات مسيرة استهدفت قاعدة أميركية في منطقة التنف شرق سورية الجمعة لكن لم تقع إصابات بين الجنود الأميركيين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن طائرتين مسيرتين أسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، مما أدى إلى جرح اثنين من قوات الجيش السوري الحر.

لكن موقع تلفزيون «سوريا» نقلت عن مصدر قوله إن 5 مسيرات هاجمت القاعدة صباحا، مشيرا إلى أن المضادات الجوية أسقطت 4 منها في حين ضربت الخامسة أحد المباني.

وأضاف المصدر أن أضرارا مادية نجمت عن اصطدام الطائرة بالمبنى.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي ضد «داعش» الذي تقوده واشنطن، والواقعة ضمن منطقة الـ 55 كيلومترا عند مثلث الحدود السورية -الأردنية - العراقية، تعرضت لهجوم جوي من قبل طيران مسير مجهول المصدر، ورجح أنه تابع للميليشيات الإيرانية، حيث جرى استهداف المنطقة الأمر الذي أدى لسقوط إصابات في صفوف قوات جيس سورية الحرة «جيش مغاوير الثورة سابقا»، وسط استنفار لقوات التحالف المتواجدة في المنطقة.

يذكر أن هذا الاستهداف الأول من نوعه خلال العام الجديد، وكذلك هو الأول من أكثر من 5 أشهر.

وأكد المرصد أن الجانب الإيراني هو الوحيد الذي يملك المسيرات في المنطقة.

وتقع قاعدة «التنف» في منطقة الـ 55 شرقي حمص، أنشأها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، عام 2016، على مقربة من طريق بغداد - دمشق الاستراتيجي، تتمركز ميليشيات مسلحة تدعمها إيران.

و«التنف» هي الموقع الوحيد الذي نشرت فيه الولايات المتحدة الأميركية قوة كبيرة في سورية خارج مواقع تمركزها ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) الكردية شمال شرقي سورية، وتهدف القاعدة إلى احتواء المد العسكري الإيراني في المنطقة.