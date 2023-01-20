في ظل عجز السوريين عن الوصول الى وسائل التدفئة التي اعتمدوا عليها لعقود لمواجهة شتاءاتهم شديدة البرودة، وفي ظل عجز حكومتهم عن توفير تلك الوسائل من مازوت وكهرباء وهي الأكثر فاعلية، يضطر معظم القاطنين في مناطق سيطرة حكومة دمشق حالهم كحال المقيمين في باقي المناطق وكحال ساكني المخيمات، الى البحث عن بدائل للتدفئة غالبا ما تكون بدائية كان يلجأ اليها اجدادهم ناهيك عن اضرارها الكبيرة.

ومع أزمة المحروقات الخانقة والغلاء الفاحش، وفي الوقت الذي لا تزال الليرة السورية تشهد انهيارا دراماتيكيا أمام الدولار، لم يكن السوريون يتخيلون انهم ممكن أن يعودون الى التدفئة على الحطب مثلا. بيد ان الحطب بحد ذاته يعتبر رفاهية لا يمكن للكثيرين الحصول عليها.

اذا كيف يحصل أكثر من 90% من سكان سورية المصنفين تحت خط الفقر، على الدفء مع تدني الحرارة لدرجات تقارب الصفر؟

الجواب في وسائل بدائية لم يكن معظمهم يسمع بها او يتخيل انها ممكن ان تصلح للتدفئة، ويرصد تقرير لتلفزيون سورية خمسة من هذه البدائل للتدفئة.

روث البقر

تعد مخلفات الأبقار خصوصا والحيوانات عموما من وسائل التدفئة القديمة جدا لأبناء الريف والبدو الرحل في البادية وتعود لمئات السنين، حيث كان الفلاحون الذين يملكون الأبقار في القرى يجمعون روث الأبقار ويجففونه تحت الشمس في الصيف على شكل أقراص لاشعال النار به شتاء، رغم رائحته الكريهة وما يسببه من ضرر على الصحة.

يقول أحمد مشاح أحد الفلاحين في قرية كفر حور بريف دمشق، إن التدفئة على روث البقر كان يستخدمها أجدادنا قبل أن تنتشر مدافئ المازوت والحطب.

ويضيف مشاح لموقع «تلفزيون سوريا»، أنه لم نكن نتوقع أن نعود لاستخدام روث أبقارنا في التدفئة وأحيانا الطبخ، لأن رائحته سيئة وطريقة تجفيفه صعبة.

وأشار إلى أن بعض مالكي الأبقار وجدوا في روث الأبقار وسيلة لتأمين رزقهم خاصة أنه أرخص من أي وقود آخر متوافر بالسوق، وخصوصا المازوت.

ويبلغ سعر شوال روث البقر نحو 6 آلاف إلى 7 آلاف ليرة سورية، وتنتج البقرة من 15 إلى 20 شوالا شهريا، بحسب حجمها ونوع غذائها.

«جفت» الزيتون

ومن المواد التي يستخدمها السوريون للتدفئة «جفت الزيتون» أو ما يعرف تفل الزيتون ويسمى في بعض المناطق البيرين، وهو بقايا حب الزيتون بعد عصره، إذ يتم تجفيفه تحت الشمس على شكل أسطوانات ويباع بأسعار ليست قليلة.

ويقول أحد العاملين بمعصرة زيتون بمنطقة عرطوز بريف دمشق، لم تكن مخلفات عصارة الزيتون مهمة قبل عدة سنوات، على العكس كانت المعاصر لا تعرف كيف تتخلص منها خصوصا لتكاليف نقلها إلى أماكن بعيدة.

ويضيف أن الوضع حاليا تغير، فالفقر يدفع الناس لشراء أي شيء رخيص يمنع البرد عن أطفالهم، رغم الضرر المترتب عن حرق بقايا الزيتون وما فيه من دخان ضار على أجسام الأطفال في حال كانت المدافئ غير مجهزة جيدا لذلك.

وأشار إلى أن مالك المعصرة اشترى منذ عدة أشهر ماكينات لكبس مخلفات عصير الزيتون وتجفيفها أسرع من القوالب التقليدية السابقة، خاصة أن الطلب عليها زاد مؤخرا.

ويصل سعر الطن الواحد من تفل الزيتون الجاف بين 150 و 200 دولار، (من 900 ألف ليرة إلى مليون و700 ألف ليرة سورية)، بحسب المكان وكلفة النقل والتحميل.

قشر الجوز والفستق

ولم يكن في متخيل أي سوري، أن يتم استيراد قشر الجوز أو الفستق الحلبي أو الكستناء أو البندق أو أكواز الذرة أو بذورة الفاكهة من مشمش ودراق وغيره من خارج سورية بهدف التدفئة، وهذه وسيلة بدائية أخرى تضاف إلى الوسائل السابقة.

ويعد استخدام هذه القشور مكلفا أكثر من تفل الزيتون أو روث البقر، لأنها تندرج ضمن الأخشاب والحطب ورائحتها ليست سيئة، إلا أنها سريعة الاشتعال ولا تعطي جمرا كافيا للتدفئة مقارنة بالحطب الذي ارتفعت أسعاره لأعلى مستوى.

ويقول عمران حمودة الذي يعمل في مجال بيع القشور للتدفئة، إن هناك طلبا متزايدا عليها هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، غالبا لأن أزمة المحروقات هذه السنة متفاقمة والأسعار مرتفعة أكثر.

ويؤكد لذات الموقع، أن كثيرين لا يمكنهم شراء قشور الجوز أو أكواز الذرة فهي أيضا غالية حاليا، ويصل سعر طن قشر الجوز إلى نحو 800 ألف ليرة بالحد الأدنى في الوقت الذي يصل طن الحطب الجيد إلى أكثر من مليوني ليرة.

ويضيف قائلا: «صحيح أن السوريين لم يكونوا معتادين على التدفئة بهذه المواد إلا أن الحال صعبة، ورغم مخاطر التدفئة بالحطب والقشور على الصحة التنفسية لكنها رخيصة مقارنة بالمازوت».

السبيرتو

لا تعتبر صوبيا السبيرتو أو الكحول التي انتشرت العام الماضي في سورية بدائية أو قديمة، إلا أنها تبقى طريقة بدائية للتدفئة وقد تؤدي لمخاطر الاحتراق المرعبة في بيوت ينتشر فيها السجاد والحصر بشكل كبير.

وارتفع سعر صوبيا «مدفأة» السبيرتو إلى 200 ألف ليرة، وأصبحت تتوفر بأشكال وأنواع مختلفة مع زيادة الطلب عليها باعتبار أن السبيرتو متوافر بشكل عام.

ويعتقد كثيرون أن صوبيا السبيرتو غير آمنة وخطيرة، لأن السبيرتو سريع الاحتراق مثل البنزين ولا ينفع استخدامه للتدفئة ورائحته وخاذة جدا.

وسبق أن قالت لميس شاكر في تصريح سابق لموقع «تلفزيون سوريا»، إن «هذه الصوبيات رخيصة السعر، صحيح، ولكنها لا تعطي النتيجة نفسها لصوبيا المازوت من حيث الدفء أو الأمان، حيث إن وزنها خفيف جدا، ومصنوعة من أسوأ أنواع المعادن، وقاعدتها صغيرة يعني ممكن أن تقع وتحرق البيت كله».

وأضافت شاكر أن استخدامها كموقد هو الأخطر، حيث إن حجمها لا يساعد أبدا في وضع طناجر أو الطبخ عليها لأن احتمال أن تحترق كثيرة جدا.

ويبلغ سعر ليتر الكحول من 7 آلاف ليرة إلى 9 آلاف ليرة سورية في أسواق دمشق، ويتوقع أن تزيد أسعاره مع كثرة الطلب عليه.

البلاستيك والقمامة

ولعل من أسوأ أنواع التدفئة البدائية الضارة، هو التدفئة على القمامة وأكياس النايلون والبلاستيك والكرتون، حيث يسبب حرق البلاستيك انبعاث بعض المواد الكيميائية مثل الديوكسين الذي يعد من المسببات الأساسية لمرض السرطان.

وتعتمد الكثير من العائلات على حرق البلاستيك والقمامة التي ينبشونها من «حاويات الزبالة» في الطرقات للتدفئة.

وتقول أم حسن التي تقطن في بيت متهالك برفقة أطفالها الأربعة في منطقة الكسوة بريف دمشق، إنها مضطرة لإشعال ما تجده في الزبالة، إذ لا خيار آخر لديها ولا معيل بعد مقتل زوجها قبل 7 سنوات.

وتؤكد أن حرق الزبالة أفضل من الموت بردا، أو جوعا حيث لا يوجد لدينا غاز للطبخ ولا مازوت للتدفئة ولا حطب.

ويمنع المزارعون أي أحد من الاقتراب من أراضيهم، التي حصنوها جيدا لمنع أي شخص من تكسير الأشجار للتدفئة على أغصانها، إلى جانب وجود كلاب شرسة تلاحق كل من يقترب من تلك الأراضي.