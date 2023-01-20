احتفلت شركة سينيبوليس، وهي الشركة الأولى لصالات العرض في أمريكا اللاتينية والثالثة عالمياً، بافتتاح أول دار سينما فاخرة في جدة، ورابع موقع لها في المملكة وذلك يوم الأربعاء في المسرة سكوير.

وأُقيم الحفل برعاية أليخاندرو أغيليرا، الرئيس التنفيذي لشركة سينيبوليس الخليج بحضور ضيوف من كبار الشخصيات، والشخصيات المرموقة ومشاهير التواصل الاجتماعي وممثلي وسائل الإعلام المحلية.

ويأتي افتتاح الصالة الجديدة في جدة في إطار الخطة التوسعية لـ "سينيبوليس " للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين على صعيد المملكة العربية السعودية، وكذلك تماشياً مع الخطط الحكومية لتنويع المحتوى الترفيهي، فضلاً عن توفير تجارب جديدة تناسب أذواق شرائح الجماهير المختلفة.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق، أكد أليخاندرو أغيليرا، الرئيس التنفيذي لشركة سينيبوليس الخليج، أن إطلاق سينما سينيبوليس في المملكة العربية السعودية يعد خطوة تتماشى مع الإستراتيجية الترفيهية الجديدة في المملكة، مشيراً: "يأتي افتتاح أول سينما فاخرة في جدة ضمن أهدافنا الأساسية الخاصة باستراتيجية سينيبوليس الرامية إلى تعزيز تجربة السينما في المملكة. وفي افتتاح ٦ شاشات عرض جديدة، نسعى لفتح آفاق جديدة وتوفير أجواء حصرية وبيئة مريحة، وفي نفس الوقت تقديم قائمة فريدة من الأفلام لضيوفنا."

ستقدم دار العرض الفاخرة لسينيبوليس نظام دخول سهل لرواد السينما في جدة من منطقة الردهة حيث تتوفر ست شاشات فاخرة وتتميز الصالات بمقاعد وطاولات قابلة للتعديل ومنفذ لشحن الجوال مخصص لكل مقعد.

تضم التجربة السينمائية الفاخرة الجديدة قاعة الجونيور (Junior Auditorium) الحائزة على جائزة العلامة التجارية والتي تتميز بزلاقة أطفال تمتد من القاع حتى السقف، وحوض يحتوي على كرات صغيرة، ومكان مخصص للعب. تقدم القاعة أيضاً خيارات جلوس مختلفة بما في ذلك كيس هوائي للجلوس يسع لشخصين، أو كراسي الاستلقاء الفسيحة أو كنب الاسترخاء. وتوفر قاعة الجونيور للعائلات مساحة للاستمتاع بسحر الأفلام في بيئة تلبي احتياجات الأطفال.

تضمن التجربة السينمائية الفاخرة قائمة طعام منسقة بعناية تشمل تشكيلة متنوعة من المواد التي توفرها سينما سينيبوليس الفاخرة. سيستمتع الضيوف بطريقة مريحة بقائمة فاخرة ومتكاملة توفرها السينما الفاخرة وخدمة النادل في القاعة المتاحة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وبدوره، صرح مشعل الحكير، نائب الرئيس التنفيذي - لقطاع الترفيه في الحكير، "سعداء بتقديم نسخة معززة من مفهوم السينما الفاخرة الني نعشقها جميعاً لرواد السينما وسكان جدة، ونؤكد سعينا لمواصلة توسعة محفظة سينما سينيبوليس في المملكة العربية السعودية."

وأردف: متحمسون للغاية لافتتاح أول سينما فاخرة لنا في جدة حيث نواصل توسيع بصمتنا للوصول إلى مدن جديدة بالإضافة إلى توفير تجارب ترفيهية في المواقع التي تتميز بحضور قوي.

استمتع الضيوف الذي حضروا ليلة الافتتاح بالكثير من الأنشطة والموسيقى والأطعمة الشهية وعرض الفيلم السعودي الذي طال انتظاره "الهامور" والذي يعتبر من أضخم أفلام الإنتاج السينمائي العربي في عام 2023.

تأسست سينما سينيبوليس في المكسيك في عام 1971 وتعد حالياً ثالث أكبر دار سينما في العالم من حيث الحضور ، حيث تدير 831 داراً للسينما و 6451 شاشة رقمية في 17 دولة حول العالم.



وتعد الشركة أول دار عرض للسينما في العالم تقدم مفهوم ريادي لرواد السينما يعتمد على الفخامة والرفاهية حيث أطلقت أول تجربة سينما فارهة في عام 1999 في مكسيكو سيتي.

CONTACT INFORMATION:

Media Contact: Rawan Haidar

Direct Number: (+971) 56 775 7595

Email: [email protected]