ما بين ستوديوهات الرياض ودبي والقاهرة، أنهى الفنان السعودي الشاب متعب الشعلان تسجيل وتنفيذ أغنيته الجديدة "دايم أسأل" الذي يتعاون في كلماتها مع الشاعر عاصم أبوعاطف، والملحن عبدالله أل سهل الذي قام بعملية التوزيع الموسيقي ايضاً، ليقوم مهندس الصوت جاسم محمد بعملية المكس والماستر.

وقد عرض الشعلان أغنية "دايم أسأل" من خلال فيديو ممنتج تضمن بعض المشاهد المصورة، من إنتاج "تيونز آرابيا" واشراف المنتج حسن طالب في اليوتيوب، ومن خلال الإذاعات السعودية والخليجية والعربية، متضمنة كلمات الأغنية التي تتحدث عن حيرة العاشق بالسؤال والتواصل مع محبوبته، حيث يقول في مقدمتها:

دايم أسأل .. دايم أبدا بالكلام

وتجيني حيرة وشك إذا ما يوم يسأل

قالوا اثقل .. بس شسوي في الغرام

حاولت لكن ماعرفت شلون أثقل

وتعتبر أغنية "دايم أسأل" أولى أغنيات متعب الشعلان المنفردة في العام الجديد 2023، بعد أن قدم في العام الماضي 2022 مجموعة من الأغنيات المنفردة العاطفية والوطنية حققت عدد كبير من المشاهدات في قناة "تيونز آرابيا" الرسمية في موقع اليوتيوب وعبر جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض الأغنيات الصوتية والمصورة.

هذا ومن المعروف أن متعب الشعلان يخطو بخطوات مدروسة ومهنية في عالم الأغنية السعودية والعربية، تحت إدارة المنتج الشهير حسن طالب من خلال شركة "تيونز آرابيا" بإدارة فنية من قبل عبدالله البداد، ويعمل دائماً بنشاط بارز وواضح جعلته في الصفوف الأولى بين المطربين الشباب في السعودية والخليج.

https://youtu.be/JkudpwC_rmM