حذّرت وزارة التجارة والصناعة من استعمال شعار الدولة ووضع صور صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد في التعاملات التجارية من سلع ومنتجات ومطبوعات بأنواعها وذلك بموجب القرار 216 لسنة 2014، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقال وكيل وزارة التجارة محمد العنزي لـ «كونا» إن المادة الـ16 من القرار الوزاري 216 تحظر على أصحاب المحال التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفرادا القيام بعرض أو بيع أو ترويج أي سلعة مطبوع عليها صور صاحب السمو وسمو ولي العهد أو شعار الدولة كعلامة تجارية أو استخدامه بصورة مهينة.

وأكد أن الفرق الرقابية مستمرة بتنفيذ جولاتها على الأسواق بجميع محافظات البلاد لضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك وإحالتهم للنيابة التجارية، مبينا انه تمت مخالفة العديد من المحال التجارية المخالفة بهذا الشأن.

وأضاف أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض المحال التجارية وبعض الشركات بالاستخدام غير القانوني باستخدام شعار الدولة على بعض المنتجات المحلية والمستوردة، وهو أمر مخالف للقانون.