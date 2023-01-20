الغربللي: بطولة BNK تشهد مشاركة أفضل لاعبي العالم في البادل

معيوف: تجربة استثنائية فريدة وإضافة كبيرة لرياضة البادل في الكويت

ربيع: فرصة مثالية لتطوير البادل وتجربة رائعة للاستفادة من أبطال العالم

هادي العنزي

انطلقت عصر اليوم الجمعة الأدوار النهائية لبطولة BNK العالمية المفتوحة للبادل، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، ونجوم منتخبنا الوطني للبادل، على صالة الأرينا في مجمع 360 التجاري بمنطقة الزهراء، بحضور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ جابر ثامر الجابر، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين الكويتية بدر الخرافي، والنائب هاني شمس وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية فاطمة حيات، وعدد من القيادات الرياضية.

وقد انطلقت المرحلة الأولى لبطولة BNK المفتوحة للبادل خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير الجاري على أن تختتم المنافسات النهائية مساء غد السبت.

وفي المباراة الأولى، التي خصصت لزوجي السيدات، حيث تغلب الثنائي مريم سراج، ودانة الفليج على فاطمة النبهاني، واسرار عبدالمجيد بمجموعتين دون رد وبنتيجة 7-6 و6-4، فيما فاز في المباراة الثانية لزوجي الرجال عبدالعزيز معيوف وأحمد ربيع على محمد عبدال، وعبدالرحمن العوضي بمجموعتين دون رد وبنتيجة 6-4 و6-3.

وتختتم بطولة BNK العالمية المفتوحة للبادل مساء غد السبت بإقامة عدد من المباريات النهائية بمشاركة أفضل لاعبي البادل في العالم.

من جانبه، أكد محمد الغربللي مدير التسويق في شركة بدر ناصر الخرافي أن البطولة تشهد مشاركة أبطال العالم في البادل، كما أنها أول بطولة من نوعها تقام في مسرح الأرينا في مجمع 360 التجاري.

وقال: «شهدت الأيام الماضية إقامة التصفيات التي تأهل على إثر نتائجها أفضل أربعة لاعبين ولاعبات إلى الأدوار النهائية، وستقام يوم غد السبت المباراة النهائية، وبعدها تقام مباراة استعراضية بين أبطال العالم».

وذكر محمد الغربللي أن الجوائز المالية للبطولة تصل إلى 100 ألف دينار، مضيفا ان الفائزين من السيدات والرجال سيحصلون على سيارة فولفو، بالإضافة إلى الجوائز المادية، ويأتي هذا الدعم انطلاقا من مسؤولية الشركة المجتمعية، وتشجيعا على ممارسة الرياضة بشكل عام، والبادل بشكل خاص، وقد جاءت المنافسات قوية ومشوقة في جميع مراحلها، وخاصة المباريات النهائية التي شهدتها جماهير غفيرة.

من جهته، أبدى لاعب منتخبنا الوطني للبادل عبدالعزيز معيوف سعادته بالفوز في النهائي الخليجي مع زميله أحمد ربيع، وقال لـ «الأنباء»: جاءت المواجهة صعبة وتنافسية بدرجة كبيرة، لكونها تعد أكبر نهائي خليجي في بطولة عالمية المستوى، وأشكر زميلي أحمد ربيع على جهوده أثناء المباراة، وشركة بدر ناصر الخرافي على إقامة هذه البطولة العالمية.

وأشار عبدالعزيز معيوف إلى أن اللعب أمام أفضل أربعة مصنفين في العالم في المباراة النهائية تعد تجربة استثنائية فريدة، مضيفا مما لا شك فيه أن البطولة إضافة كبيرة لرياضة البادل في الكويت، وحضور الجماهير الغفيرة زاد الإثارة والمتعة، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا في المواجهة المقبلة.

إلى ذلك، ذكر لاعب منتخبنا الوطني للبادل أحمد ربيع أن مواجهة الثاني العوضي وعبدال جاءت متكافئة في جميع أشواطها، وقال لـ«الأنباء»: «فخور بالوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في البطولة العالمية، وقد توفقت مع زميلي معيوف بالفوز، ونأمل تقديم أداء متميز أمام أبطال العالم».

وأكد أحمد ربيع أن بطولة BNK العالمية فرصة مثالية لتطوير الأداء الفني للاعبين، وتجربة رائعة للاستفادة من اللعب أمام أبطال العالم، مضيفا هذه تجربة استثنائية، وإضافة مهمة لجميع اللاعبين المشاركين، ونأمل استمرارها في الأعوام المقبلة.