قالت الصين ان الاسوأ في معركتها مع ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد انتهى، بالتزامن مع موسم عطلات مزدحم بالسفر والتنقل بين المدن.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائبة رئيس الوزراء سون تشونلان، التي تشرف على جهود مكافحة الڤيروس، قولها إن انتشار الڤيروس عند مستوى «منخفض نسبيا»، وذلك بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة إن عدد مرضى كوفيد في العيادات وغرف الطوارئ وأصحاب الحالات الحرجة قد بلغ ذروته.

وقالت سون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية «في الآونة الأخيرة، صارت الجائحة بشكل عام في البلاد عند مستوى منخفض نسبيا».

وأضافت «عدد الحالات الحرجة في المستشفيات يتناقص بشكل مطرد، غير أن مهمة الإنقاذ لاتزال ثقيلة».

جاءت تعليقاتها عشية ما يتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاما في أنحاء الصين منذ تفشي الجائحة أواخر 2019، إذ يسافر ملايين من المقيمين بالمدن إلى بلداتهم الأصلية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ رسميا السبت.

وتشير تقديرات وزارة النقل إلى 2.1 مليار رحلة في المجمل في أنحاء الصين خلال الفترة من السابع من يناير الجاري وحتى 15 فبراير المقبل.

وتزاحم ركاب محملين بأمتعة وصناديق هدايا على القطارات اليوم، متجهين للاجتماع بأسرهم بعد طول انتظار.

وقال لي (30 عاما) لرويترز في محطة سكة حديد بغرب بكين «الجميع حريصون على العودة إلى ديارهم... لم نر عائلاتنا منذ فترة طويلة».

وقالت هيئة تنظيم الإنترنت في الصين مؤخرا إنها ستحظر أي «معلومات كاذبة» حول انتشار الڤيروس يمكن أن تتسبب في أي مشاعر «كئيبة» خلال احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة.