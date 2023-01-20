أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين على الاقل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بالاختناق من الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "الخضر" جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة "التل" بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني؛ ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم والفخذ،واصابة آخر ين بالاختناق.

كما أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وتعرضت 15 مركبة للتحطيم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية جوريش شرق نابلس.

وقال شهود عيان إن مستوطنين قدموا إلى البؤرة الاستيطانية التي شرعوا بإقامتها، مساء الخميس على أراضي القرية المذكورة، بحماية جيش الاحتلال، وتصدا الأهالي لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان.

وأضافوا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شابين اثنين بالرصاص، إضافة إلى تعرض 4 شبان للضرب من قبل المستوطنين بالعصي، وتحطيم زجاج 15 مركبة بالحجارة.

وفي وقت لاحق قامت قوات الاحتلال بازالة البؤرة الاستيطانية التي اقامها المستوطنون على أراضي قرية جوريش.