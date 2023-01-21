أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي قرارا وزاريا بمنح الضبطية القضائية لـ 11 من موظفي إدارة رقابة الحضانات الخاصة.
وجاء في القرار:
مادة 1
يُمنح موظفو إدارة رقابة الحضانات الخاصة التالية أسماؤهم - بصفتهم الوظيفية - صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لضبط الحالات المخالفة لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة واللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها، وهم:
٭ نادية فجري العازمي
٭ نايف شداد الصواغ
٭ نورة علي المطيري
٭ أفراح خلف المطيري
٭ عفاف رشيد حبيليص
٭ علي سلمان العازمي
٭ عمشة عويد الرشيدي
٭ شيخة فهد المطيري
٭ سعود فهد جهيري
٭ عائشة سليمان الرشيدي
٭ نواف بدر المطيري
مادة 2
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.