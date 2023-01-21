أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي قرارا وزاريا بمنح الضبطية القضائية لـ 11 من موظفي إدارة رقابة الحضانات الخاصة.



وجاء في القرار:



مادة 1



يُمنح موظفو إدارة رقابة الحضانات الخاصة التالية أسماؤهم - بصفتهم الوظيفية - صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لضبط الحالات المخالفة لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة واللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها، وهم:



٭ نادية فجري العازمي

٭ نايف شداد الصواغ

٭ نورة علي المطيري

٭ أفراح خلف المطيري

٭ عفاف رشيد حبيليص

٭ علي سلمان العازمي

٭ عمشة عويد الرشيدي

٭ شيخة فهد المطيري

٭ سعود فهد جهيري

٭ عائشة سليمان الرشيدي

٭ نواف بدر المطيري

مادة 2



يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.