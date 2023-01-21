أعلن مستشفى جابر الأحمد اليوم السبت، استحداث طريقة جديدة لعمليات التجميل تمثلت في اجراء ثلاث عمليات بعملية واحدة باستخدام طريقة جديدة تطبق للمرة الأولى في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال اختصاصي الجراحة العامة والمناظير والسمنة في المستشفى الدكتور حمود الرشيدي في تصريح صحافي، إن هذه الطريقة أطلق عليها اسم عملية (شد البطن المخفية) وتجرى لمن يشتكي من انفصال عضلي من غير ترهلات بالجلد ومن غير اللجوء إلى الجرح العرضي التقليدي.

وذكر الدكتور الرشيدي أنه تم توثيق الطريقة الجديدة التي ترتكز على التنسيق بين جراحة المناظير وجراحة التجميل بالمجلات العالمية مضيفا أنها "سوف تحدث ثورة جديدة في عالم جراحة الترميم والتجميل".

وأوضح أن اجراء العملية يستغرق ثلاث ساعات وتتميز عن الطريقة التقليدية باستخدام المنظار الجراحي لشد العضلات وجهاز ( Vaser) لشفط الدهون وشد الجلد في نفس الوقت فيتجنب المريض الجرح التقليدي الكبير والألم يكون أقل بكثير مبينا أن أكثر شريحة تستفيد من هذه العملية هي شريحة النساء بعد الولادة.

من جهتها قالت رئيسة وحدة جراحة التجميل في المستشفى الدكتورة سارة اليوحة في تصريح مماثل إن هناك أكثر من تقنية جمعت مع بعضها وشكلت عملا مبتكرا في اجراء تلك العملية علاوة على العمل الجماعي الذي يعطي خبرات متبادلة من خلال الاستفادة من الخبرات المختلفة.

وأضافت الدكتورة اليوحة أن المستشفى لديه عدة تخصصات تتعاون وتعمل معا ما يساعد على الابتكار ويساعد الأطباء على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم ويزيد من فرصة تطوير التقنيات.

من جانبه قال رئيس قسم الجراحة في المستشفى الدكتور سليمان المزيدي في تصريح آخر إن هذا الإنجاز يعد الأول من نوعه في عالم الجراحة من ناحية الجراحات المتعاونة من أكثر من تخصص.

وقدم الدكتور المزيدي تهنئته لقسم الجراحة في (مستشفى جابر) بهذا الانجاز والتميز الذي غالبا ما يأتي بتطورات وابتكارات تصب في مصلحة المريض.

وأكد أن مثل هذه الانجازات يأتي تماشيا مع رؤية وزارة الصحة في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والتي توازي التقنيات الحديثة في الدول المتقدمة حول العالم ويأتي توافقا مع رؤية الكويت 2035.