مريم بندق

أصدر تجمع حقوق المتقاعدين بيانا ، أكدوا فيه تقدمهم بمجموعة من التصورات لتصحيح مسارات مالية خاطئة ، مثل عدم العدالة والانسجام بين جداول الأجور والمرتبات ، واختلاف مكافآت نهاية الخدمة ، وضعف المقابل التقاعدي لمعظم شرائح المتقاعدين .

وفيما يلي نص البيان :





الإخوة والأخوات المتقاعدين الكرام..



عندما تقدمنا بمجموعة من التصورات التي تساهم في حل جزء من مشاكل المجتمع والمتمثلة في اتخاذ خطوات لتصحيح بعض المسارات المالية غير العادلة في تضامننا الاجتماعي، والتي لم تكن مجرد مطالبات مالية، بل خطوات جادة لتصحيح مسارات مالية خاطئة ساهمت الحكومات المتعاقبة في خلقها وتكريسها والخطأ في معالجتها، ومنها مثالا عدم العدالة والانسجام بين جداول الأجور والمرتبات واختلاف مكافآت نهاية الخدمة وضعف المقابل التقاعدي لمعظم شرائح المتقاعدين، ودون الأخذ بعين الاعتبار في معدلات التضخم وما ينشأ عن ذلك من حاجات مالية حادة، الامر الذي دفع مئات الآلاف من المواطنين الى الاقتراض ودون قيام الحكومة بدورها في ضبط آلياته وكيفيته، وهو ما أدى الى احتساب فوائد الاقتراض بخلاف النظم القانونية المنظمة له، مما سهل على المؤسسات المالية المقرضة ولسنوات طويلة وتحت وطأة الحاجة للجوء الى مثل هذه العقود باعتبارها أقرب الى عقود الإذعان وهو ما نشأ عنه في نهاية المطاف الى خلق أزمة مالية داخلية، كان ضعف الرقابة والتهاون والتواطؤ في أحيان أخرى من قبل الحكومة والجهات الرقابية الذي أدى إلى خلق هذه المشكلة لما لا يقل عن نصف مليون مقترض وما تشكله في مجموعة من المشاكل المالية والاجتماعية، وهو ما يلزم الحكومة بالتدخل وإعادة الأمور الى ما يجب أن تكون عيه. ولما كان بعض النواب قد أبدوا تأييدا وموافقة لمطالب المقترضين ومشاكل الاقتراض وتبنوها كخطاب سياسي أساسي، مما دفع الكثيرين من هذه الفئة لمساندة المطالب ومعالجتها، إلا أننا وبشكل مفاجئ قد استغربنا عن التنازل عن هذه المطالب المستحقة والمعالجة التشريعية لها بتنازل النواب عن هذا الأمر مقابل وعود بمعالجات رغم أهميتها لا تمت الى موضوع الاقتراض والمقترضين بأي صلة، وهو ما يدفعنا للاعتقاد أن طرحهم لهذا الموضوع منذ البداية لم يكن جادا، بل استخدامه كأداة للضغط والابتزاز تنتهي متى ما تحقق غرضه وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، ونهيب بمجلس الأمة ونوابه من توظيف حاجات المجتمع والناس وسائل للمناورة والتوظيف السياسي، وسيقف الشعب يوم الثلاثاء القادم 24 يناير للتحقق من هذا الأمر الذي لن يمر مرور الكرام.