دارين العلي

فصل نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية د.عبدالله الزيدان ظاهرة الضباب فوق الكويت متحدثا عن اسبابها وفوائدها من الناحية البيئية.

واكد الزيدان في تصريح لـ «الأنباء» ان لهذا الضباب فوائد عدة على صحة النباتات والتربة كونه يساهم بزيادة نمو النبات وزيادة نسب تنفس التربة.

وقال ان الضباب يتشكل عند مرور الهواء الدافئ الرطب على سطح أكثر برودة ويصبح مكثفا، مكونا جزيئات ماء صغيرة تخلق الضباب.

وأوضح ان المياه المنقولة عن طريق الضباب إلى النظم البيئية الساحلية تخلق سلسلة من التأثيرات البيئية، حيث يعزز قوة النبات ونموه، ويزيد من النشاط الميكروبي في التربة، وأيضا يزيد معدلات تنفس التربة.

وأكد ان الضباب يفيد النظم البشرية الساحلية فعلى سبيل المثال، مع تزايد الضغط على الموارد المائية على مستوى العالم، اكتسب جمع المياه عن طريق الضباب من أجل المتطلبات البشرية كمورد طبيعي اهتماما بحثيا متزايدا.