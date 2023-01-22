لا يزال "مانشستر سيتي" يتصدر قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم من حيث الإيرادات للعام الثاني على التوالي، وفقًا لأحدث تقرير سنوي صدر من شركة المحاسبة "ديلويت".

وارتفعت إيرادات بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بحوالي 13% عن العام السابق بدعم من الزيادة الحادة في الدخل التجاري لتصل إلى 731 مليون يورو.

وللمرة الأولى في التاريخ، جاءت أكثر من نصف القائمة التي تشمل أغنى 20 ناديًا في العالم من الدوري الإنجليزي.

وجاء "ريال مدريد" في المركز الثاني، وكانت "باريس سان جيرمان" و"برشلونة" و"بايرن ميونخ" الفرق الوحيدة غير الإنجليزية في المراكز العشرة الأولى.

وبلغت إيرادات أكبر 20 ناديًا في موسم 2021/2022 إجمالي 9.2 مليار يورو، بارتفاع 13%، مقارنة مع 8.2 مليار يورو في تقرير 2020/2021، وذلك مع عودة المشجعين بعد موسمين تضررا بسبب وباء "كوفيد-19".



