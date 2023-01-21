الفاضل: البلاستيك خطر يهدد الكائنات الحية ويقتل سنوياً مليون طائر بحري في العالم

الفارسي: لجنة شؤون البيئة في «البلدي» بصدد تحديث جديد للائحة النظافة ونقل النفايات

رفع فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية أمس طنين من المخلفات البلاستيكية وغيرها في ساحل أبراج الكويت وذلك ضمن حملة نظمها لتنظيف الشاطئ بالتعاون مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل في تصريح لـ «كونا» إن الفريق ينظم هذه الحملات بشكل دوري لتشجيع جميع المؤسسات على المشاركة بتنظيف سواحل البلاد والدعوة الى التوعية بالمحافظة على البيئة ومكوناتها.

وأضاف الفاضل أن «كونا» من أولى المؤسسات الحكومية التي بادرت بالمشاركة مع موظفيها في الحملة التي أطلقها فريق الغوص بدءا من اليوم، مشيرا إلى أنه التعاون الاول من نوعه بين الجانبين.

وأوضح أن الفريق مستمر بحملاته البيئية، إذ ينظم 40 حملة مماثلة لجميع المؤسسات الحكومية لتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة البحرية.

وبين أنه تم اختيار ساحل الابراج باعتباره واجهة الكويت، ويجب أن يكون نظيفا، داعيا رواد الشواطئ لحماية السواحل وعدم رمي المواد البلاستيكية والمخلفات على الشواطئ ووضعها في الأماكن المخصصة.

وأكد أن البلاستيك خطر يهدد الكائنات الحية ويقتل سنويا مليون طائر بحري في العالم بالإضافة الى 150 ألف كائن بحري خصوصا السلاحف وهي مهددة بالانقراض. لافتا إلى ضرورة تخفيف الضغط على البيئة وتشديد العقوبات على المخالفين.

وذكر أن حملات الفريق مستمرة بشكل يومي حتى قبل شهر رمضان المبارك وهي بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للشباب وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ الكويتية وغيرها.

وأفاد الفاضل بأن فريق الغوص الكويتي يقوم بتنظيف جميع سواحل البلاد من الشمال إلى الجنوب، إضافة الى الجزر الكويتية ورفع جميع أنواع المخلفات التي تشكل خطرا على الكائنات والملاحة البحرية، كما أن لديه شراكات دولية مع المنظمات المهتمة بحماية الشواطئ والمحيطات.

من جانبها، قالت عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة شؤون البيئة علياء الفارسي في تصريح مماثل لـ «كونا» إن هذه الحملة من شأنها تنمية روح المشاركة المجتمعية في تنظيف البيئة والحفاظ على مكوناتها وتقليل التلوث الى جانب تعزيز دور التوعية والتثقيف والتي تعد جزءا أساسيا لحل المشاكل البيئية في البلاد.

وأضافت الفارسي أن الحفاظ على البيئة مطلب أساسي ومسؤولية مجتمعية مشتركة، مبينة أن التوعية بضرر النفايات البلاستيكية وخطرها على الحياة الفطرية باتت ضرورية باعتبارها تؤثر بشكل مباشر على التوازن البيئي وتسبب التلوث.

وأوضحت أن لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي بصدد إعداد تحديث جديد للائحة النظافة ونقل النفايات التي لها ارتباط وثيق مع عقود النظافة الجديدة والتي نسعى من خلالها إلى وضع منظومة لإدارة النفايات البلدية الصلبة بشكل يضمن الاستدامة.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في الحملة التي نظمها فريق الغوص بالتعاون مع «كونا» معربة عن أملها في تعاون الجميع مع هذه الحملات التي من شأنها الارتقاء بالشأن البيئي في البلاد.

بدورها، أكدت رئيسة قسم العلاقات العامة في «كونا» أفضال الفليج في تصريحها اهتمام وكالة الأنباء الكويتية بالنهوض بالمسؤولية المجتمعية عبر مشاركة موظيفها بالجهود العامة التي تقوم بها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المحافظة على الحياة البيئية بشكل عام وشواطئ الكويت بشكل خاص لا سيما أنها تعتبر متنفسا عاما للأسر.

وأضافت الفليج أن «كونا» بدأت بإطلاق حملات مجتمعية مؤخرا ومنها الحملة الإعلامية لمكافحة المخدرات بعنوان «المخدرات هلاكك» والتي نجحت في تسليط الضوء على خطورة آفة المخدرات على الوطن والمجتمع والشباب.

وأشارت إلى أن «كونا» تتطلع إلى توظيف سلطة الإعلام في خدمة قضايا المجتمع في شتى المجالات بالتوازي مع الجهود الحكومية، مؤكدة مواصلة الوكالة حملاتها المجتمعية بما يحقق مفاهيم الاستدامة البيئية ونشر التوعية لضرورة حماية البيئة لما لها من أثر كبير على حياة الانسان.

وتوجهت بالشكر للمشاركين في الحملة، وعلى رأسهم فريق الغوص الكويتي وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة (كي دي دي) للألبان الكويتية وموقع (ماماز فيرست) و(انفنتي 360) الترفيهية، كما شكرت الزملاء بقسم العلاقات العامة على جهودهم في انجاح الحملة وحرصهم على أن تحقق اهدافها المرجوة.