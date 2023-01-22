علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن وزارة التجارة والصناعة بصدد تشغيل الخدمات المتكاملة لذوي الهمم لديها، إذ تجهزت لطرح ممارسة عامة متخصصة في هذا الصدد، والتي تعني بتوريد وتركيب وتشغيل الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والصم والبكم في الوزارة.

ويلزم قانون الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحكومة بأن تتخذ جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كل مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

وفي سياق آخر، تتجه الوزارة إلى دعم المستفيدين من خدماتها من خلال طرح ممارسة متخصصة لدعم المستفيدين «help desk»، والتي تعد وسيلة توفر قرارات سريعة وإدارة استثنائية تثري تجربة المستفيدين من خدمات الوزارة.