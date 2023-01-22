أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات اتخذ قراره بترسية مناقصتين جديديتين لصالح شركة نفط الكويت بقيمة إجمالية تصل إلى 13.5 مليون دينار بينها مناقصة لتقديم خدمات دعم العمليات والصيانة للمنشآت، وأخرى لإنشاء محطة فرعية للاستهلاك.



وتفصيليا، وافق «المناقصات» على ترسية مناقصة تقديم خدمات دعم العمليات والصيانة للمنشآت البحرية على شركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية والمقاولات العامة التي حازت أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 5.09 ملايين دينار.



ووافق الجهاز على ترسية مناقصة انشاء محطة فرعية للاستهلاك في حقل الصابرية، ومحطات فرعية في مركز تجميع وجهاز مولد ديزل للطوارئ على شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاولات الذي حاز أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 8.39 ملايين دينار.