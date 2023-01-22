أكدت رئيسة مجلس إدارة «أجيليتي» هنادي الصالح أن الشركة أعادت تنظيم محفظتها بما يضمن العوائد الإيجابية للمساهمين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها متفائلة حيال عملياتها في الخليج.



وقالت الصالح، في ندوة أقامتها «العربية» على هامش مؤتمر «دافوس»، «لدينا محفظة عالمية من الشركات المملوكة لنا بنسبة 100%، واستثماراتنا تتركز بشكل كبير في مجال الخدمات اللوجستية والخدمات اللوجستية الصناعية، وبالتالي من الصعب تجاهل صندوق النقد الدولي عندما يقول إنه في عام 2023 من المحتمل أن يكون ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود».



وتابعت «هل نشعر بذلك في أجزاء من أعمالنا؟ نعم، لكن هناك تعويض من أصولنا في دول الخليج».



وأضافت رئيسة مجلس إدارة «أجيليتي» قائلة «لذا فإن السؤال هو ماذا نفعل؟ نحن نفكر جيدا في كيفية تخصيص رؤوس الأموال في محفظتنا، ومع ارتفاع أسعار الفائدة ننظر إلى كيفية تخصيص رؤوس الأموال بما يضمن عائدا إيجابيا بشكل صاف للمساهمين.. نحن ننظر إلى أسعار الفائدة ونلقي نظرة على استراتيجيتنا للسيولة والتمويل، ونقوم بإعادة تمويل ديوننا لجعلها طويلة الأجل ومحاولة تأمين ما يكفي من السيولة للتأكد من أن لدينا الاستثمارات الصحيحة في المكان المناسب».