يأمل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن ينفض فريقه ريال مدريد غبار صفعة كأس السوبر أمام غريمه التقليدي برشلونة، وذلك عندما يحل ضيفا على أتلتيك بلباو ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويتخلف حامل اللقب بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر (41 مقابل 38) والذي ألحق به خسارة مذلة في نهائي كأس السوبر 3-1 على ستاد الملك فهد في الرياض.



وحصل ريال على جرعة ثقة إضافية من رحم معاناته للفوز على فياريال في ثمن نهائي الكأس، بعدما قلب تأخره بهدفي الفرنسي إتيان كابو (4) والنيجيري صامويل شوكووزي (42) في الشوط الأول إلى فوز 3-2 بفضل ثلاثية البرازيليين فينيسيوس جونيور (57) وإيدر ميليتاو (70) والبديل دانيال سيبايوس (86).



ويخوض نادي العاصمة مدريد مواجهته المقبلة أمام بلباو الثامن وصاحب رابع أفضل خط هجوم في «لا ليغا»، وهو يعاني دفاعيا، حيث اهتزت شباكه 8 مرات في مبارياته الأربع الأخيرة.



وبخلاف ريال، يمر برشلونة بمرحلة رائعة من ناحية النتائج، اذ بعد فوزه بكأس السوبر بعد أداء رائع من لاعب وسطه الشاب غافي ومهاجمه الجديد الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، سحق أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة بخماسية نظيفة في ثمن نهائي الكأس.



وأكد النادي الكاتالوني أنه وصل الى قمة مستواه مع انتصاف الموسم، بعدما أضاف فوز الى اللذين حققهما الأسبوع الماضي في الكأس السوبر المحلية، وقبلهما في عقر دار أتلتيكو مدريد 1-0 في الدوري. وتبدو مهمة رجال المدرب تشافي هرنانديز، الذي أحرز لقبه الاول مع فريقه منذ تسلمه مهامه الفنية، سهلة على الورق عندما يستضيف خيتافي الخامس عشر الذي تلقى 8 هزائم واهتزت شباكه 24 مرة هذا الموسم.