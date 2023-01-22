استأنف بايرن ميونيخ المتصدر منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بعد توقف دام أكثر من شهرين بتعادل مع مضيفه لايبزيغ الثالث 1-1، في افتتاح وقمة المرحلة السادسة عشرة. وتقدم النادي البافاري عبر الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (37)، فيما عادل مارسيل هالستينبيرغ لأصحاب الأرض (52). وأقيمت آخر مباراة في الدوري في 13 نوفمبر الماضي قبل التوقف لمونديال قطر 2022 ومن ثم عطلة الأعياد والعطلة الشتوية، وكان الوحيد من الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم يستأنف نشاطه. ورفع النادي البافاري رصيده الى 35 نقطة في الصدارة، مقابل 29 للايبزيغ الثالث.