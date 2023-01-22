

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي قرارا وزاريا بمنح الضبطية القضائية لـ 11 من موظفي إدارة رقابة الحضانات الخاصة. وجاء في القرار:



مادة 1: يُمنح موظفو إدارة رقابة الحضانات الخاصة التالية أسماؤهم - بصفتهم الوظيفية - صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لضبط الحالات المخالفة لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة واللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعديلاتها، وهم:



٭ نادية فجري العازمي



٭ نايف شداد الصواغ



٭ نورة علي المطيري



٭ أفراح خلف المطيري



٭ عفاف رشيد حبيليص



٭ علي سلمان العازمي



٭ عمشة عويد الرشيدي



٭ شيخة فهد المطيري



٭ سعود فهد جهيري



٭ عائشة سليمان الرشيدي



٭ نواف بدر المطيري



مادة 2: يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.