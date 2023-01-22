

وجه النائب عبدالله الأنبعي 3 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بشأن دورة المراقب الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بشأن بدل الطريق للوظائف التربوية المساندة، ووزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن نسب استهلاك الأدوية وتكاليفها على الميزانية.



وجاء في السؤال الموجه إلى وزير شؤون الإسكان كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- ما سبب عدم دخول (60) موظفا في الإدارة العامة للطيران المدني دورة «مراقب جوي»، علما بأنهم اجتازوا الاختبارات من شـهر فـبـراير عام 2022؟



وجاء سؤال النائب إلى وزير التربية كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



كم تكلفة بدل الطريق للوظائف التربوية المساندة مثل المكتبات والتقنيات؟ ولم لا تصرف لهم؟



فيما جاء سؤاله إلى وزير الصحة كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) نسب استهلاك الأدوية (فئة كويتي وغير كويتي) وتكاليفها على الميزانية.



(2) ما آلية طلب النواقص من الأدوية؟ وهل يكون الطلب عند نفاد الكمية أو عند وصول المخزون إلى نسبة معينة؟ وفي حال وصوله إلى نسبة معينة ما النسبة؟



(3) هل لدى الوزارة دراسة عن أنواع الأدوية ومدى الطلب عليها وفاعليتها مع المرضى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة.



(4) ما الإجراءات الإداريـة لـطلب الأدوية؟ وكم تستغـرق هـذه الإجراءات؟