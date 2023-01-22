أطلقت هيئة أسواق المال عبر موقعها الإلكتروني في الصفحة المخصصة لبوابة الهيئة الإلكترونية خدمتين من الخدمات المتعلقة بالقرار رقم (166) لسنة 2022 بشأن تطوير نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين.



وبذلك تمت إضافة خدمة طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية ـ شركة الشخص الواحد لقائمة خدمات إدارة التراخيص والتسجيل والتي من شأنها تمكين الأشخاص الطبيعيين الراغبين في مزاولة نشاط مستشار الاستثمار من التقدم للهيئة بطلب الحصول على هذا الترخيص. هذا، وكما تم إطلاق خدمة طلب التسجيل في سجل المحللين الماليين للراغبين في تقديم خدماتهم وفقا لأطر الأحكام المنظمة للأشخاص المسجلين في هذا السجل.



كما تشدد الهيئة على كافة الأشخاص الراغبين في مزاولة نشاط مستشار الاستثمار والراغبين في التسجيل في سجل المحللين الماليين بضرورة الاطلاع والالتزام بكافة أحكام اللائحة التنفيذية الواردة في الكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون» والكتاب السادس «السياسات والإجراءات الداخلية» والكتاب الثامن «أخلاقيات العمل».



وتتابع هيئة أسواق المال عملية تطوير خدماتها الإلكترونية في سبيل إطلاق وتفعيل كافة الخدمات الجديدة المتعلقة بترخيص نشاط مستشار الاستثمار لشركة الشخص الواحد وتلك الخدمات المرتبطة بسجل المحللين الماليين.