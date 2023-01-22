تأكيدا لنجاح جهوده في تقديم خدمات مصرفية رقمية مميزة تتوافق مع تطلعات عملائه، أعلن البنك الأهلي المتحد عن البدء بتقديم خدمات رقمية متطورة في الفروع عبر الانتقال التدريجي من التعاملات الورقية واستبدالها بخدمة رقمية متكاملة تتيح للعميل القيام بمعاملاته كاملة في الفروع دون الحاجة الى أي تقديم أو تسلم مستندات ورقية، حيث تتم الاستعاضة عنها بالتحقق الرقمي عبر البطاقة المدنية والتوقيع الالكتروني وتسلم الوصولات عبر البريد الالكتروني بصورة فورية ومؤمنة عبر تطبيق أحدث الأنظمة في هذا المجال وبما يضمن تقديم تجربة مصرفية رائدة تواكب التسارع الرقمي.



كما يعمل هذا البرنامج للطباعة الرقمية على تقليص المعاملات الورقية في خدمة عملاء الفروع، وهو ما يؤدي إلى المزيد من السهولة والسرعة في تنفيذ المعاملات وكذلك زيادة الكفاءة التشغيلية، كما ينعكس هذا التوجه أيضا على دعم الاستدامة البيئية.



وفي تعليقه على هذه الخدمة الجديدة، أفاد مدير عام تقنية المعلومات بالبنك الأهلي المتحد عبدالله جراغ: تعزيز تجربة العملاء سواء خلال فروع البنك أو من خلال القنوات الإلكترونية للبنك هو هدفنا الأول، ومن هذا المنطلق بادرنا لتطبيق هذه الخدمة الجديدة وتشغيلها في الفرع الرئيسي للبنك على أن يتم تعميمها على المزيد من الفروع تباعا.



وأكد أن خدمة التعاملات الرقمية قد لاقت قبولا كبيرا بين عملاء البنك بعد استخدامها، نظرا لأنها تؤدي إلى تقليل عدد المستندات الورقية المطبوعة من الفرع وتحويل هذه المستندات إلى نسخة رقمية يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني للعميل بشكل آمن وسريع بعد إتمام معاملته المصرفية بالفرع في حال رغبته بذلك. فضلا عن سهولة الاحتفاظ بهذه النسخة الرقمية، وكونها مؤمنة برقم سري خاص للمزيد من الأمان والخصوصية للعميل.



وأضاف: يواصل «المتحد» تطوير خدماته ومنتجاته لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، وفي هذا الإطار ينظر البنك إلى رقمنة الخدمات والحلول المصرفية المقدمة للعملاء وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية الرقمية، باعتبارها العنصر الأهم في تقديم تجربة مصرفية ترضي تطلعات العملاء.