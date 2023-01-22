أضاف بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الليرة التركية الى العملات التي توفرها بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية، التي اطلقها في وقت سابق بخمس عملات هى الدولار الأميركي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي، لتقدم البطاقة حاليا للعملاء بـ 6 عملات بعد إضافة الليرة التركية وقال المدير التنفيذي لمنتجات بطاقات الائتمان في «بيتك»- طلال العربيد، «ان البطاقة التي فازت من Visa العالمية مؤخرا بجائزة أول بطاقة عملات أجنبية مطابقة للشريعة الإسلامية في الكويت»، هي البطاقة الاولى من نوعها في السوق المحلي، تتيح للعملاء سهولة التعبئة والدفع بـ 6 عملات مختلفة أثناء السفر وخلال التسوق عبر الإنترنت، وتساعدهم في إدارة مدفوعاتهم بكفاءة، مع ميزة الشراء والسحب النقدي بعملات أجنبية من دون احتساب رسوم صرف العملات، مبينا ان البطاقة تمنح المسافرين طريقة ذكية ومناسبة لحمل أموال السفر، وقد أصبحت اكثر تميزا بعد ان ضمت الليرة التركية الى مجموع عملاتها.



وأضاف أن البطاقة تقدم باقة أخرى من المميزات، بما في ذلك تجنب التغيير في سعر الصرف للعملة المختارة، وراحة الإنفاق بالعملة المختارة دون عناء تحويل العملة، وحماية المشتريات، والاستفادة من عروض فيزا المستمرة، كما تعتبر البطاقة أكثر أمانا من النقد، وهى مقبولة محليا وعالميا، حيث يصل شركاء فيزا التجاريين حول العالم الى 70 مليون تاجر.



وأشار الى العديد من جوانب التميز في البطاقة، ومنها المرونة في إعادة التعبئة، عبر تطبيق «بيتك» على الهواتف الذكية، وموقع «بيتك» الإلكتروني KFHonline، وخدمة ألو «بيتك» الهاتفية 1803333، بالإضافة الى فروع «بيتك» المصرفية، وفروع KFH Go الذكية، كما أن إصدار البطاقة للعميل لا يتطلب وجود حساب في «بيتك»، ولا يتطلب منه تحويل الراتب، ولا تدخل البطاقة ضمن التزامات العميل، مبينا ان البطاقة متاحة للعملاء من عمر 16 عاما فما فوق عند التقدم بطلب الإصدار.



وأكد العربيد ان طرح البطاقة، ثم إضافة عملات جديدة اليها، يؤكد استمرار حرص «بيتك» على منح العملاء تجربة مصرفية متميزة تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، ضمن استراتيجيته في تطوير منتجاته وخدماته وزيادة قاعدة عملائه وحصته السوقية محليا وعالميا وفق أعلى معايير الجودة.



وأكد العربيد ريادة «بيتك» في التجارة الرقمية وتبني أحدث أساليب الدفع، مشيرا الى خدمة «المحافظ الرقمية» عبر الموبايل والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة، بالتعاون مع «Garmin»، و«Fitbit»، و«Samsung» و«Apple Pay».