حصلت شركة الاتصالات الكويتية stc، على جائزة «أفضل شركة في تمكين التحول الرقمي بين مؤسسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وجائزة «أفضل شركة في تنمية المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات» من مجلة انترناشيونال فاينانس IFM، المتخصصة في القطاع المالي والتي تبرز مواهب الصناعة ومهارات القيادة وأخبار الصناعة على منصتها الدولية. وتم تسليم الجوائز لشركة stc خلال حفل توزيع الجوائز والذي أقيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة في 19 يناير 2023.



وبعد دراسة متأنية ومراجعة مكثفة قام بها فريق البحث المؤهل التابع لـ IFM، حصدت stc الجائزتين تقديرا لتميز برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل للشركة بالإضافة إلى الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها solutions by stc، ذراع stc المتخصصة في قطاع الأعمال، للشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. وخلال حفل الجوائز، وتسلمت دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc الجائزتين نيابة عن stc بحضور القنصل العام للكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية علي الذايدي.



وتعليقا على الجوائز، قال المهندس مزيد الحربي الرئيس التنفيذي لشركة stc: سعداء بنيل جائزتين متميزتين من قبل IFM المرموقة، تقديرا لبرنامجنا المتطور والشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، وكذلك عن دورنا في تعزيز قدراتنا في تمكين التحول الرقمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا. وتعكس هذه الجوائز العمل الجاد التي بذله فريقنا عبر مختلف القطاعات التشغيلية لدينا لتحقيق معايير التميز المعترف بها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



وأضاف: على مدار عام 2022، تمكنا من تنمية أعمالنا في مختلف المجالات وتعزيز نطاق عروضنا المقدمة للعملاء الأفراد وعملاء الشركات. ليس ذلك فحسب، بل ركزنا أيضا على مشاركة مجتمعنا بطرق إبداعية ومؤثرة لدعم المجتمع، سواء من خلال إطلاق مبادرات تركز على نشر الوعي، أو عبر دعم أحد الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية للشركات، أو تمكين أفراد المجتمع للقيام بدور إيجابي.