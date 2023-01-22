الظهور الأول لمحرك محرك هيوريكين سداسي الأسطوانات مع التوربو المزدوج بقوة 493 حصاناً مع 670 نيوتن متر من عزم الدوران

تمت ولادة أيقونة أميركية مميزة من جديد، وذلك مع الإطلاق الدولي لسيارة جراند واجونير 2023 الجديدة كليا في الشرق الأوسط - باعتبارها امتدادا متميزا لعلامة جيب التجارية ضمن فئة السيارات الفاخرة. نشأت علامة جراند واجونير في الولايات المتحدة في عام 1962، ولطالما كانت من الرواد في قطاع سيارات الدفع الرباعي، والآن مع الكشف عن جراند واجونير 2023 الجديدة كليا، ستتم إعادة تعريف هذه الفئة من جديد بفضل قدراتها الأسطورية وتقنياتها المتقدمة وما تقدمه من مستوى جديد من الراحة والتصميم المتطور.



وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ستيلانتس في الشرق الأوسط وأفريقيا: كشفت ستيلانتس عام 2022 عن خطتها الاستراتيجية الطموحة DARE FORWARD 2030، وهي رؤية طموحة للعقد القادم تهدف إلى تعزيز طريقة تفكيرنا وعملنا وتلبية متطلبات عملائنا. وستمكننا الخطة من الاستحواذ على أكبر حصة في السوق بحلول العام 2030، بالإضافة إلى قيادة التحول نحو الطاقة المستدامة، وتحديد مسار واضح للنمو والتطور. ويعتمد نمو الشركة على توفير المنتجات التي تلبي متطلبات عملائنا المتنوعة، ومع إطلاق جراند واجونير 2023، نحن بصدد توسيع محفظتنا لتشمل قطاع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المتنامي. هذا وسيكون دخول السوق بسيارة الدفع الرباعي الأكثر فخامة وتقدما من الناحية التكنولوجية في تاريخ العلامة التجارية، محركا رئيسيا نحو تحقيق طموحاتنا المستقبلية.



من جانبه، قال كريستيان مونيه، الرئيس التنفيذي لعلامة «جيب»: نحن مستعدون لبدء مغامرة جديدة في الشرق الأوسط من خلال إطلاق أكثر سيارات الدفع الرباعي فخامة وتقدما من الناحية التكنولوجية في تاريخ علامة جيب الأسطوري الممتد على مدى 80 عاما. وأضاف: تم تطوير جراند واجونير الجديدة منذ البداية خصوصا لأسواق أميركا الشمالية والشرق الأوسط، حيث قمنا بتصميم واختبار السيارة في كلتا المنطقتين لتقديم مزيج مثالي من الفخامة والتكنولوجيا والقدرة الأفضل في فئتها على الطرق الوعرة.



تجسد سيارة جراند واجونير 2023 الفخامة والمغامرة بثلاثة أنظمة دفع رباعي وهيكل جديد تماما يوفر أداء مثاليا للقيادة على الطرق. ويكتمل التصميم الخارجي الجريء والمميز بمستويات عالية من الحرفية في المقطورة الداخلية، مع مقاعد فاخرة مكسوة بجلد باليرمو وقمرة قيادة رقمية بالكامل بتقنيات متطورة تم تقديمها بشكل رائع لسهولة الاستخدام. وتقدم سيارة الدفع الرباعي الأيقونية تجربتها الأكثر رحابة وراحة على الإطلاق، حيث يتيح كل مقعد تجربة من الدرجة الأولى بمقاعد كابتن تشيرز في الصفين الأمامي والثاني، ومقاعد تتسع لما يصل إلى ثمانية ركاب وصف ثالث فسيح.



تمتاز سيارة جراند واجونير الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية بابتكارات الجيل القادم من التقنيات الحديثة بما فيها نظام «يوكونيكت 5»، ومجموعة من شاشات العرض الرقمية والتي تصل مساحتها الإجمالية إلى 75 بوصة، بما في ذلك الشاشات الممتدة على طول لوحة القيادة الأمامية والتي يصل مساحتها الإجمالية إلى 45 بوصة، ونظام «تلفاز فيرست فاير»، ومرآة الرؤية الخلفية الرقمية وكاميرا مراقبة المقعد الخلفي الحصرية. توفر جراند واجونير 2023 أكثر من 120 وظيفة للسلامة والأمان، تتضمن استخدامات مبتكرة للتقنيات التي تعمل على تحسين التفاعل بين السائق والسيارة والطريق. وتأتي جراند واجونير مجهزة بمجموعة من أنظمة السلامة الرائدة في فئتها والتي تعزز مجال رؤية السائق، وتساعد على تسهيل رؤية لوحة التجهيزات مع تمكين وظائف مساعدة السائق لتجنب التصادمات بما في ذلك نظام مساندة السائق النشط، مساعد القيادة الذاتية النشط من دون استخدام اليدين، نظام الرؤية الليلية وتعقب المشاة والحيوانات، نظام تفادي الاصطدام عند التقاطعات، نظام الكشف عن نعاس السائق، نظام المرآة الرقمية للرؤية الخلفية، ونظام كاميرا الرؤية المحيطية.



هذا، وتعاونت جراند واجونير 2023 مع شركة ماكنتوش المنتجات والأنظمة الصوتية الأميركية فائقة الجودة لابتكار لتقديم نظام صوتي حصري عالي الدقة للسيارة لأول مرة. ابتكرت شركة ماكنتوش المنتجات والأنظمة الصوتية الأميركية فائقة الجودة والمصنعة يدويا والمخصصة للمنازل والحفلات الموسيقية واللحظات المميزة في تاريخ الموسيقى في جميع أنحاء العالم على مدار أكثر من 70 عاما. وعززت ماكنتوش أنظمة «واجونير» بتقنياتها الحائزة براءة اختراع لتتيح إحساسا بالاتساع وتعكس الأجواء الموسيقية بشكل واقعي - سواء كانت حفلة موسيقية أو استوديو تسجيل. بالاقتران مع جودة الصوت الفائقة، تتميز شعارات ماكنتوش على شبكات المكبرات الصوتية في الأبواب بإضاءة خلفية باللون الأزرق المميز للعلامة التجارية، مما يعزز أجواء الإضاءة المحيطية المخصصة في المقصورة.



وفي ابتكار آخر رائد في القطاع، تم تجهيز سيارة جراند واجونير 2023 بمحرك هيوريكين سعة 3.0 ليترات الجديد مع التوربو المزدوج. ويأتي المحرك بست أسطوانات في خط مستقيم ويطلق انبعاثات أقل ويستهلك وقودا أقل مقارنة بالمحركات الأكبر، ولكنه برغم ذلك يولد قوة تضاهي قوة محركات V8.



من المقرر أن تصل جراند واجونير 2023 إلى صالات العرض في جميع أنحاء المنطقة في الربع الأول من هذا العام، ويبدأ سعر الطراز الأساسي قبل ضريبة القيمة المضافة بالدولار الأميركي: 126.800 دولار.