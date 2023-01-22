القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداول من روابط إلكترونية منسوبة لهيئة البريد بزعم الإعلان عن مسابقات ذات جوائز مالية للمواطنين.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لهذه المسابقات، وأن تلك الروابط وكذلك الإعلانات المتداولة وهمية ومزيفة، ولا علاقة لهيئة البريد بهما مطلقا.



وشددت على أن الإعلان عن أي مسابقات خاصة بالبريد المصري يتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، سواء الموقع الإلكتروني، أو صفحة الفيسبوك، أو من خلال التواصل المباشر، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية.