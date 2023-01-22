القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



تدرس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشيوخ القواعد الكاملة لتنفيذ مشروع إنشاء قاعدة بيانات رقمية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة وزارتي الخارجية، والهجرة والمصريين في الخارج.



وأوضحت اللجنة البرلمانية أن إنشاء قاعدة بيانات رقمية للمصريين بالخارج تسهم في تعميق الروابط والتواصل معهم، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير عدد من الخدمات الرقمية المقدمة لأبنائها في الخارج.



وتستهدف قاعدة البيانات الرقمية الاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في جميع مجالات التنمية، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



ويتضمن ذلك إنشاء الأنظمة والتطبيقات من خلال تطوير تطبيق للهاتف المحمول و«التابلت» يتميز بخصائص الذكاء الاصطناعي، حيث سيقوم بجمع وتحليل البيانات عن المصريين بالخارج وتحديد محاور اهتماماتهم بغرض التطوير الذاتي المستمر للخدمات الرقمية المقدمة.



وسيتم تقديم خدمات «بوابة مصر الرقمية» للمصريين العاملين بالخارج، كما سيتم ربط جميع الامتيازات والخدمات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية من خلال التطبيق الخاص بهذه البوابة، فيما سيوفر التطبيق محتوى معلوماتيا ثريا وخدمات تفاعلية تهم المصريين بالخارج، لافتا إلى أنه سيتم الترويج للتطبيق من خلال إحدى شركات التسويق المتخصصة.



كما سيتم إنشاء وتطوير قاعدة بيانات للعلماء المصريين المتفوقين بالخارج بالتعاون بين وزارات الاتصالات، الهجرة، والتعليم العالي.



وتقوم قاعدة البيانات الرقمية للمصريين في الخارج على توفير بيئة مناسبة واللازمة للأنظمة المطورة من الناحية التكنولوجية، فضلا عن توفير التدريب ورفع كفاءة العاملين القائمين على إدارة هذه القاعدة المعلوماتية المهمة.