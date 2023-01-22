دلال العياف



تواصل الفنانة أروى تحقيق النجاح في فيديو كليب أغنيتها الجديدة «هنيالو» بعدما تجاوز في أسبوع واحد مليوني مشاهدة على «يوتيوب»، وتصدر الترند في السعودية وعدد من الدول العربية، والأغنية من توقيع الموسيقار د.طلال الذي خص أروى بهذا العمل الرائع المفعم بالطاقة الإيجابية والموسيقى الشرقية المتجددة، وتولى الموسيقي حسام كامل مهمة التوزيع، أما الكلمات فهي للشاعر أحمد علوي، وقد طرحت الأغنية باللهجة الخليجية على قناة روتانا للصوتيات والمرئيات في «يوتيوب»، ونفذ تصوير الكليب المخرج علاء الانصاري بين الربوع اللبنانية الخضراء، حيث ظهرت الفنانة بعدة اطلالات كاجوال مناسبة للفكرة ولمكان تواجدها في الطبيعة الخلابة.



يذكر أن أروى تعيش نشاطا فنيا مميزا هذه الفترة، حيث قامت بتصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب مع المخرج زياد خوري ستطرح تباعا خلال المرحلة المقبلة، وتخطط بشكل مدروس لتجربة درامية في مسيرتها الفنية، وعلى قائمة جدول أعمالها عدد من الحفلات الغنائية بين دبي والرياض.