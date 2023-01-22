أوضحت الفنانة بلقيس فتحي أنها لن تطرح ألبوما غنائيا هذا العام، ولكن بعض الأعمال مصورة فقط، لافتة الى أنها ربما ستطرح ألبوما جديدا العام المقبل، كاشفة خلال الإجابة عن أسئلة متابعيها عبر «تويتر» عن الأغاني المحورية في مسيرتها، وقالت: «هوى» في عام 2013 بمرحلة البدايات، و«انتهى» في السنوات الأخيرة. وردا على سؤال حول من تحب الغناء إلى جانبه في حال «الدويتو» الغنائي، أوضحت أنها تفضل النجم اللبناني وائل كفوري بين الرجال، ومواطنته النجمة نانسي عجرم بين النساء. وعلى الصعيد الشخصي، أكدت أن قلبها يصبح جبارا جدا حين يريد القسوة، وشددت على رضاها التام عن نفسها، وقالت: «فخورة فيها وأحبها وأعرف حذافير قصتها وأقدر مجهودها وعطاءاتها».



وحول دخولها مجال التمثيل، أعلنت بلقيس شروطها: «اذا جاني دور بيقلب موازين مسيرتي واسمي ما راح أتردد، وفيه شي في بالي اذا جاء كفرصة بيوم من الأيام ما راح أفوت». وكانت حالة من الجدل أثارتها الفنانة بلقيس عقب قيام إعلامي لبناني يدعى إيلي أبو نجم، بنشر صور تجمعهما معا عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، حيث طرحت الصور العديد من الأسئلة حول علاقته ببلقيس، فالبعض من متابعيه تكهن بوجود علاقة عاطفية تجمعهما، خاصة بعد التعليق الذي أرفقه على الصور، حيث كتب: «كيمياء»، لترد عليه الفنانة بإيموجي على شكل قلوب حمراء. ولم تكتف بلقيس بالتعليق، بل قامت بمشاركة المنشور عبر خاصية «الاستوري» بحسابها على «انستغرام» وأرفقته بأغنيتها «ممكن»، التي جاء في كلماتها: «اسمع مني وافهم، كلش مغرم اني بحبك»، ورجح البعض الآخر بوجود عمل فني يجمعهما قريبا والصور من كواليس هذا العمل.