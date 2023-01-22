يعقوب العوضي



أجرى الجهازان الفني والإداري لمنتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية تغييرا على خطة إعداد «الأزرق» لمشاركته في تصفيات كأس العالم للشواطئ 2024، والمزمع إقامتها في جزيرة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 10 حتى 19 مارس المقبل. جاء ذلك بسبب تأجيل بطولة الأندية الآسيوية إلى يونيو المقبل، وتقديم موعد استئناف الدوري إلى مطلع فبراير المقبل.



وكان منتخب كرة اليد الشاطئية، قد أجرى مرانه الأخير الخميس الماضي على الملعب المخصص لـ «الشاطئية» بمركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية، وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة في تدريبات أنديتهم الأسبوع الجاري.



وسبق للجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدربين مساعد الرندي وإسماعيل عبدالقدوس، ان أعلن عن قائمة أولية للمنتخب تضم 21 لاعبا تم تصفيتهم إلى 14 لاعبا، وقال مدرب المنتخب إسماعيل عبدالقدوس: «ان فترة الأعداد الأولية جيدة، وقد تقبل اللاعبون طريقة لعب الشواطئ والقوانين الخاصة بها بنسبة كبيرة، وهناك خطة بالتعاون مع إدارة اتحاد اليد وهيئة التدريب والمنتخبات الوطنية، لتأسيس منتخب خاص بكرة اليد الشاطئية، وأن يكون لاعبوه متفرغين لهذه اللعبة، لتمثيل الكويت في الاستحقاقات الخارجية».



من جانبه، ذكر إداري المنتخب عبدالله بولند، ان تغيير خطة إعداد المنتخب جاء بسبب تأجيل بطولة الأندية الآسيوية، وتقديم موعد استئناف الدوري، مضيفا ان الجميع حريص على ان يمثل هذا المنتخب كرة اليد الكويتية في التصفيات الآسيوية بأفضل صورة ممكنة.