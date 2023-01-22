حكم على رجل في لندن بالسجن مع وقف التنفيذ لمضايقته الممثلة البريطانية كلير فوي التي جسدت دور اليزابيث الثانية في شبابها، في مسلسل «ذي كراون».



وكان جايسن بنروز (49 عاما) بعث بآلاف الرسائل بالبريد الالكتروني للممثلة البالغة 38 عاما، حتى انه حضر إلى منزلها.



وفي نوفمبر، اعترف بنروز بارتكابه هذه الأفعال بين أغسطس 2021 وفبراير 2022. وأقر أيضا بأنه خالف قرارا يحظر عليه مضايقة الممثلة، بتوجهيه رسالة وطردا لكلير فوي التي تولت البطولة في أول موسمين من «ذي كراون».



وكتبت الممثلة في بيان تلي خلال الجلسة «أشعر أنني خسرت الحرية التي كنت أتمتع بها قبل أن يضايقني بنروز»، مضيفة «أصبحت أرى العالم بطريقة تنطوي على خوف كبير».



وحكم على جايسن بنروز الجمعة بالسجن عام و10 أشهر مع وقف التنفيذ، مع ترحيله إلى الولايات المتحدة.



وأرفق الحكم بلزوم خضوع بنروز المصاب بفصام الشخصية وجنون العظمة، للعلاج مع طبيب نفسي طالما أنه موجود في المملكة المتحدة. ويتعين عليه أيضا التعاون بصورة كاملة مع السلطات فيما يخص إجراءات ترحيله إلى الولايات المتحدة. وأشار أمام المحكمة إلى أنه سيسافر إلى فلوريدا ليعيش مع والدته ويتلقى علاجا نفسيا.