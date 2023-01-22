محمد الجلاهمة



تمكن رجال الجمارك في منفذ النويصيب الحدودي صباح امس الأول من إحباط تهريب أكبر كمية من كروز السجائر المنوعة منذ بدء عمليات تهريب السجائر، بضبط وافد سوري يقود شاحنة بها أكثر من 38 ألف كروز تتجاوز قيمتها السوقية 300 ألف دينار. وقال مدير إدارة جمرك منفذ النويصيب الحدودي سامي الشرف إن شاحنة (براد) بحجم 13 مترا وصلت للمغادرة عبر المنفذ وتحتوي على أوان منزلية (علب فوم)، لكن رجال مراقبة التفتيش والاستيداع اشتبهوا بالشاحنة أثناء وجودها في ساحة تفتيش الشحن الصادر بالمنفذ، فتمت إحالتها إلى جهاز الكشف الإشعاعي، وبالتفتيش الدقيق تبين وجود 768 كرتونا مخبأة خلف كراتين الأواني، وكل كرتون يحتوي على 50 كروز سجائر، بما يساوي 38.401 كروز منوعة. هذا، وتمت إحالة المتهم إلى الجهات المختصة.