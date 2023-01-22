السوق يشهد نقصًا في العمالة وعدد من الصيادين يغادرون بلا عودة



محمد راتب



توافرت الأسماك الكويتية بكميات جيدة في سوق السمك أمس، غير أنها لم تشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين سواء للنقرور أو النويبي أو غيرها وذلك بسبب حالة الركود وقضاء الكثيرين إجازاتهم خارج البلاد، إضافة إلى قلة عدد الصيادين نتيجة سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية لديهم.



«الأنباء» رصدت الحركة والأسعار في سوق شرق، حيث بلغ سعر كيلو الشعوم دينارين، والنويبي دينارين، والسبيطي 3.5 و4.5 دنانير، والهامور 5 و6 دنانير، والإيراني 3 و3.5 دنانير، والسيباس التركي 3 و3.5، و4 و4.5 بحسب الأحجام، والسبريم 2.5 و3 دنانير.



ويشهد سوق السمك نقصا في العمالة وركودا غير مسبوق بسبب قلة الوارد للصيادين الذي لا يكفي المصاريف اليومية وعزوف البعض عن المهنة والعودة إلى بلادهم، وعدم صدور قرارات عدم ممانعة لهم من الجهات المعنية، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الديزل.